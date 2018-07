iPhone 8 è lo smartphone più venduto a maggio 2018

Accessori innovativi per smartphone : la prima scocca in sughero - la cover con airbag - quella che dona Android all'iPhone : L' ultimo Accessorio per smartphone si rivolge al mondo Apple , in particolar modo a quello dei possessori di un iPhone che, tuttavia, hanno sempre invidiato la flessibilità dell'universo Android: si ...

Samsung Galaxy X - lo smartphone pieghevole che costerà più di un iPhone : Indietro 15 giugno 2018 2018-06-15T12:41:12+00:00 ROMA – Dovrebbe arrivare nel 2019 ma a un prezzo che potrebbe far titubare tanti nell’acquisto: si tratta del Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che la casa di produzione coreana ha in cantiere. Il telefono, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe costare circa 1850 dollari. 1600 euro il corrispettivo in euro. […] L'articolo Samsung Galaxy X, lo smartphone pieghevole che costerà più di ...

Lo smartphone pieghevole di Samsung costerà il doppio dell'iPhone X : Secondo gli esperti Samsung ha intenzione di rivoluzionare definitivamente il mondo della telefonia mobile con questo nuovo dispositivo. Per il mercato degli smartphone, infatti, non è un momento ...

Samsung Galaxy X pieghevole/ Il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro : Samsung Galaxy X pieghevole, il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo anno: ecco le ultime(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:08:00 GMT)

La funzione per «disintossicarci» dallo smartphone e le altre novità in arrivo su iPhone e iPad : Come sempre, nel suo appuntamento di fine primavera, Apple annuncia le novità dei suoi sistemi operativi: iOS, watchOS, macOS e tvOS. Sono il cuore dei dispositivi che abbiamo in tasca – per chi ami la Mela – e di volta in volta si arricchiscono di nuove funzionalità, alcune molto utili e magari attese altre che spaziano più dalle parti del divertimento e delle curiosità. Vediamo quali sono quelle annunciate quest’anno da Tim Cook e dagli altri ...

Giochi per il vostro Smartphone : tre giochi originali e tutti da... toccare - Homo Machina iPhone : Aero Smash Grafica pixel-retrò e sparatutto multi direzionale: come non amare Aero Smash, visto che oltretutto scaricarlo non costa un centesimo? Il vostro mezzo aereo si muove su un mondo sempre ...

iPhone X Tesla - lo smartphone a energia solare da 4500 dollari : Indietro 21 maggio 2018 2018-05-21T11:42:31+00:00 ROMA – Si carica ad energia solare la batteria dell’iPhone X Tesla, lo smartphone da 4500 dollari creato da Cavier. Il produttore di accessori per telefoni russo ha anticipato l’uscita del dispositivo, inizialmente programmata per novembre 2018. iPhone X Tesla Lo smartphone di Cavier non è, in realtà, una versione […] L'articolo iPhone X Tesla, lo smartphone a energia solare da 4500 dollari ...

Gli Sfondi dell’HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest’ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi ...

WhatsApp : attenzione al messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

HTC utilizza parti di iPhone 6 per pubblicizzare il suo prossimo smartphone : HTC ha annunciato nelle scorse ore il lancio di un nuovo smartphone tramite un tweet. Se ci si riferisca al nuovo HTC U12 Plus o a qualcos'altro non lo sappiamo, fatto è che il poster relativo all'annuncio mostra vari componenti che farebbero parte di iPhone 6 e di altri smartphone per una scelta di marketing che lascia un po' perplessi. L'articolo HTC utilizza parti di iPhone 6 per pubblicizzare il suo prossimo smartphone proviene da ...

Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018 - segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A : É difficile da ammettere ma dobbiamo essere sinceri: iPhone X è lo smartphone che ha venduto di più anche durante il Q1 2018. Il primo dispositivo Android nella classifica gli dista quattro posizioni ed è Xiaomi Redmi 5A. L'articolo Apple iPhone X è lo smartphone più venduto nel Q1 2018, segue in lontananza Xiaomi Redmi 5A proviene da TuttoAndroid.

L'iPhone X di Apple al primo posto su vendite globali smartphone : Roma, 4 mag. , askanews, Nonostante il prezzo di fascia alta L'iPhone X della Apple si è affermato al primo posto nella contesa mondiale sulle vendite di smatrtphone durante il primo trimestre: con 16 ...

Smartphone alla guida : le cover per iPhone fatte con lamiere di auto incidentate : I pericoli dell’utilizzo del cellulare quando si è alla guida sono ben conosciuti da tutti quanti, tanto in Italia quanto all’estero. In Svezia, per esempio, le pene per chi viene sorpreso con il proprio Smartphone in mano mentre si trova al volante sono state ulteriormente inasprite lo scorso febbraio. Gli incidenti, spesso gravissimi, causati da autisti impegnati in qualche tipo di texting, però, non sono purtroppo diminuiti fino a ...