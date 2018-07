Invalsi | esito delle prove | restano divari Nord-Sud e in base allo status familiare In

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018) L’istruzione italiana non cambia. Anzi peggiora. Il sistema scolastico nel Meridione e nelle isole consegue risultati più bassi che nel resto del Paese in italiano, in matematica ma anche in inglese. La nostra scuola continua ad essere poco equa, con differenze notevoli tra scuole e tra classi. Nulla di nuovo nemmeno sulla questione di genere: le ragazze tendono ad essere sempre più brave nelle materie linguistiche mentre i maschi in matematica e losocio economico culturale della famiglia incide sui risultati. Unica novità: in inglese gli alunni con cittadinanza non italiana vanno meglio degli italiani. Ma solo in inglese, visto che in italiano e matematica in tutti i gradi di scuola ottengono punteggi nettamente inferiori a quelli degli italiani. A dirlo è l’, l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione che giovedì ha ...