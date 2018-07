Intera famiglia trovata morta impiccata in casa | rituale organizzato da uno di loro

fanpage

: RT @Pilon_Andrea: @xbici @RiccardoFortin L'intera famiglia Renzi è una banda di affaristi spregiudicati. - CretellaRoberta : RT @Pilon_Andrea: @xbici @RiccardoFortin L'intera famiglia Renzi è una banda di affaristi spregiudicati. - MissAllyBlue : @DarioBallini Quindi se sul molo di Pozzallo(x es.) sbarca una famiglia intera che, malgrado l’inferno passato tra… - Luciano30837933 : RT @Luciano30837933: @luigidimaio Salve sig. Di Maio..... Le chiedo una grossa cortesia a nome di tutti i dipendenti della grossa e piccol… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Dietro il macabro ritrovamento dei corpi nelladia New Delhi si nasconderebbe un assurdomesso in atto da uno dei membri del gruppo. In alcuni testi ritrovati nell'abitazione si parlava di come ottenere la salvezza collettiva attraverso la morte.