Inter | incidente stradale per Nainggolan | il belga esce illeso

Incidente Nainggolan - paura per il calciatore dell’Inter : le ultime sulle condizioni del belga : Incidente Nainggolan – L’Inter ha piazzato il colpo Nainggolan, l’ex Roma si candida ad essere grande protagonista con la maglia nerazzurra ma nelle ultime ore grande paura. Il neo calciatore nerazzurro è stato vittima di un Incidente stradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo alcune indiscrezioni riportante nelle ultime ore una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in ...

Camion contro auto - incidente choc nel Bergamasco : 4 morti - distrutta un'Intera famiglia : incidente choc in Lombardia , una vera e propria carambola su una statale con un bilancio pesantissimo di quattro morti. Sono tre milanesi e un Bergamasco le vittime dell' incidente stradale accaduto ...

Roma : incidente mortale su via Salaria - Comune Intervenga per ciclabili : Roma: altro ciclista morto su strade Romane Roma – Di seguito il comunicato dell’Associazione Due Ruote d’Italia onlus. “Un altro ciclista è morto sulle strade Romane. Ancora con troppe poche piste ciclabili e con quelle poche che abbiamo che sono ridotte ad una jungla sempre più impraticabile. Ieri moltissimi ciclisti sono venuti al nostro stand presente a Ponte Milvio a lamentarsi del pessimo stato in cui versa la ...

Uomini e Donne - incidente in moto per Paolo Crivellin : Interviene Angela : Uomini e Donne, Paolo Crivellin investito in moto: i fan preoccupati, interviene Angela Caloisi Paolo Crivellin di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente in moto in queste ultime ore. A dare la notizia ci ha pensato proprio l’ex tronista attraverso una Storia su Instagram. Il giovane ha condiviso una foto che ritrare la […] L'articolo Uomini e Donne, incidente in moto per Paolo Crivellin: interviene Angela proviene da Gossip e ...

Agrate Brianza - incidente su A4 : allarme gas radioattivo/ Ultime notizie : maxi Intervento dei vigili del fuoco : Agrate Brianza, incidente su A4: allarme gas radioattivo. Ultime notizie: maxi intervento dei vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Incidente a Recanati - Intera famiglia intrappolata nelle lamiere : tra i feriti un bimbo : Un’intera famiglia, madre padre e figlio, è rimasta intrappolata nell’auto a seguito di un Incidente avvenuto a Recanati, nelle Marche. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento grave di quattro persone che sono state trasportate in ospedale.Continua a leggere

24 Ore Le Mans 2018 : qualifiche 2. Toyota sempre in vetta - turno Interrotto con 25' di anticipo per un brutto incidente a Giorgio Sernagiotto : Tutto invariato o quasi al termine della seconda sessione di qualifiche della 24 Ore di Le Mans. Il turno, infatti, è stato interrotto con 25′ d’anticipo a causa di brutto incidente occorso alla Dallara P217-Gibson del team Cetilar Villorba Corse. Il prototipo del team italiano, con al volante Giorgio Sernagiotto, sembra abbia subito lo scoppio della gomma anteriore destra, innescando la dinamica del crash contro le barriere, ...

MotoGp – Incidente Pirro - Interviene la Race Direction : importanti novità per le wild card : La Race Direction rende l’airbag obbligatorio per tutti: l’Incidente di Michele Pirro al Mugello ha costretto i piani alti del Motomondiale a prendere provvedimenti Due settimane fa, al Mugello, Michele Pirro ha spaventato tutti gli spettatori per il terribile Incidente che lo ha visto protagonista durante le Fp2 del Gp d’Italia. Il pilota italiano, collaudatore Ducati, non indossava l’airbag, non obbligatorio per le wild ...

Eurocity urta un mezzo - altro incidente ferroviario in Piemonte/ Interrotta linea Internazionale del Sempione : Eurocity urta un mezzo, altro incidente ferroviario in Piemonte: ultime notizie, non ci sono feriti, è stata Interrotta la linea internazionale del Sempione(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:37:00 GMT)

Due morti e 23 feriti nell’incidente tra un Tir e un treno a Caluso. Interrogato il camionista : Due i morti dell’incidente ferroviario accaduto poco dopo le 23,20 di ieri, mercoledì 23 maggio, sulla linea ferroviaria Torino – Chivasso – Ivrea dove un trasporto eccezionale si è scontrato con un treno regionale dopo essere rimasto incastrato tra le sbarre del passaggio a livello....