Inter | Icardi e Wanda Nara scatenati in discoteca VIDEO

Inter - Icardi tratta il rinnovo e spunta un gesto da vero capitano : L'Inter è stata sicuramente, insieme alla Roma, la societa' più attiva sul mercato. Oltre alla necessita' di vendere per realizzare quarantacinque milioni di euro di plusvalenze, infatti, la societa' nerazzurra ha concluso ben cinque nuovi acquisti. Sono arrivati Stefan De Vrij e Kwadwo Asamoah a parametro zero dopo essere andati in scadenza di contratto con Lazio e Juventus, Lautaro Martinez per venti milioni di euro dal Racing Avellaneda, ...

L'Inter e la paura di perdere Icardi : missione rinnovo - Wanda chiede 8 milioni (RUMORS) : L'Inter e il ds Ausilio stanno pensando, probabilmente notte e giorno, al rinnovo contrattuale di Mauro Icardi. La prossima settimana, quella che comincera' il 9 luglio, sara' decisiva per conoscere il futuro del marito di Wanda Nara. Inoltre, proprio il 9 luglio comincera' ufficialmente il ritiro delL'Inter ad Appiano Gentile. La squadra è gia' ampiamente stata rinforzata, ma l'ad Antonello ha tenuto a precisare che i nerazzurri vogliono ...

Lautaro Martinez all'Inter/ Contratto di 5 anni : giocherà con Icardi o... lo sostituirà? : Lautaro Martinez all'Inter, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:13:00 GMT)

LAUTARO MARTINEZ ALL'Inter/ Contratto di 5 anni : clausola di rescissione più alta di quella di Icardi... : LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:42:00 GMT)

LAUTARO MARTINEZ ALL'Inter/ Le prime parole da nerazzurro : Ecco cosa mi ha detto Icardi : LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Formazione Inter 2018/19 : Sky ipotizza un 4-2-3-1 con Malcom dietro ad Icardi : L'Inter può considerasi una delle assolute protagoniste dell'attuale sessione di Calciomercato. Fra operazioni in entrata e cessioni concluse, il team guidato da Luciano Spalletti è riuscito a chiudere in pareggio il bilancio e nello stesso tempo ha dunque rispettato i paletti imposti dall'Uefa. Nonostante tutte le limitazioni del caso, l'Inter ha concluso ben 5 operazioni in entrata, per una Formazione quasi gia' perfetta almeno stando al ...

Inter - Antonello : 'Cancelo? Impossibile trattenerlo. Icardi? Nessuna proposta indecente. Il Milan... : L'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Alessandro Antonello , ha parlato di vari temi Intervenendo nella trasmissione radiofonica La politica nel pallone su Radio Uno. Il dirigente ...

Mercato Inter - Zamorano consiglia Lukaku : 'Lui e Icardi potrebbero giocare insieme' : A proposito del Mercato e della situazione generale dell'Inter, Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante nerazzurro Ivan Zamorano ha voluto dire la sua. Diverse le domande poste all'ex calciatore cileno, in particolare sulle previsioni per la prossima stagione e sugli attuali acquisti che vanno a rafforzare il team allenato da Spalletti. Nel dettaglio, ha avuto modo di parlare dell'affare Nainggolan affermando: 'Siamo in ...

Inter - l'a.d. Antonello su Icardi : "Non è arrivata nessuna offerta indecente" : ... "C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - prosegue Antonello al programma 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - . Ci ...

L'Inter blinda Icardi : 'Nessuna offerta per lui. Presto il rinnovo' : ... 'Mauro è il capitano dell' Inter , c'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - ha detto l'ad intersita ai microfoni de ' La Politica ...

Calciomercato Inter - le prime parole di Politano da nerazzurro : “San Siro mi porta fortuna - Icardi è impressionante” : prime parole da giocatore dell’Inter per Matteo Politano, impaziente di cominciare questa nuova avventura in nerazzurro Matteo Politano è un nuovo giocatore dell’Inter, è ufficiale l’arrivo in nerazzurro dell’esterno ex Sassuolo che si prepara dunque a compiere finalmente il salto di qualità in carriera. Spada/LaPresse Emozione sul viso e felicità negli occhi per il classe ’93, che non vede l’ora di ...

Formazione Inter 2019 : possibile 4-2-3-1 con Politano e Nainggolan alle spalle di Icardi : L'Inter è uno dei team più attivi nell'attuale sessione di calciomercato. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha presentato il suo ultimo acquisto, ovvero quello di Radja Nainggolan dalla Roma, arrivato per una cifra prossima ai 24 milioni di euro ai quali sono stati aggiunti i cartellini del giovani Santon e Zaniolo. La presentazione di Nainggollan verra' ta da quella di Matteo Politano [VIDEO], attaccante ex Sassuolo, diventato ...

Inter - Nainggolan saluta Roma : 'È finita una favola - ma non per mia scelta'. Icardi gli da il benvenuto : 'Da oggi lotteremo insieme' : Il dispiacere è tanto, ma il tempo aiuterà a superarlo. Sono momenti intensi per Radja Nainggolan che in questi giorni ha vissuto il trasferimento a Milano sponda Inter, lasciando la città che lo ...