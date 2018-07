Intelligenza artificiale | tutte le eccellenze italiane raggruppate nell' AIIS

Il nuovo laboratorio italiano di Intelligenza artificiale spiegato dal suo direttore : Gli Stati Uniti guidano la classifica per investimenti stanziati in Intelligenza Artificiale, mentre la Cina ha annunciato di voler arrivare a 65 miliardi di dollari l’anno. Cifre che rischiano di tagliarci fuori: dobbiamo coordinare gli sforzi. Lo ha ricordato Rita Cucchiara, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, neo direttore dell’AIIS, il nuovo laboratorio dedicato all’Intelligenza Artificiale ... : Gli Stati Uniti guidano la classifica per investimenti stanziati in, mentre la Cina ha annunciato di voler arrivare a 65 miliardi di dollari l’anno. Cifre che rischiano di tagliarci fuori: dobbiamo coordinare gli sforzi. Lo ha ricordato Rita Cucchiara, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, neodell’AIIS, ildedicato all’...

Gruppo PSA - Con Inria un OpenLab per l'Intelligenza artificiale : Il Gruppo PSA ha annunciato di aver dato vita a un OpenLab insieme all'Inria, l'Istituto nazionale per la ricerca nell'informatica e nell'automazione, per esplorare nuove applicazioni dell'intelligenza artificiale. Il centro di ricerca si occuperà dello sviluppo di algoritmi destinati non solo alle future automobili connesse e ai sistemi di guida autonoma ma anche al miglioramento dell'efficienza produttiva delle fabbriche del Gruppo e dei ...

L'Intelligenza artificiale - il futuro della selezione degli embrioni : Storicamente, il ruolo dell'embriologo è stato e rimane fondamentale nella valutazione e selezione degli embrioni vitali ad essere trasferiti nell'utero materno nei trattamenti di Riproduzione Assistita. Questa premessa costituisce il punto di avvio dello studio del titolo "Using Artificial Intelligence (AI) and Time-Lapse to improve human blastocyst morphology evaluation", che il Dottor Marcos Meseguer, embriologo di IVI Valencia, ha presentato ...

L'Italia ha il suo Laboratorio nazionale di Intelligenza artificiale : La struttura può contare sull'adesione una quarantina di università e 600 ricercatori. Metterà in rete il meglio delle competenze italiane. Farà ricerca, formazione e collaborerà con le industrie

Così l'Italia sarà protagonista nell'Intelligenza artificiale. Parla Rita Cucchiara : In questo mondo si trova lavoro, quindi dobbiamo indirizzare i giovani a scegliere un percorso tecnologico e scientifico. A che punto è in Italia la ricerca scientifica in questo campo? Dei cento ...

Intelligenza artificiale versus stupidità naturale : L'Intelligenza artificiale è un'invenzione umana. Può essere vissuta o descritta come qualcosa di soprannaturale ma è una nostra creazione che, inevitabilmente, riflette i difetti e l'umanità del suo creatore. L'effetto dell'Intelligenza artificiale (IA) in economia e sui posti di lavoro è, di fatto, totalmente sotto il nostro controllo. La questione non è allora ciò che temiamo che l'IA faccia ...