Inside | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: #INSIDE: un oscuro bellissimo viaggio | Recensione #NintendoSwitch #PC #Playdead #PlayStation #XboxOne #tuttotek - tuttoteKit : #INSIDE: un oscuro bellissimo viaggio | Recensione #NintendoSwitch #PC #Playdead #PlayStation #XboxOne #tuttotek - AreaInediti : Spong-X - Inside the Screen / Recensione Con lo sguardo rivolto alla scena elettronica europea, Spong-X firma 9 t… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Dai creatori di Limbo, a distanza di 2 anni dal lancio su Xbox One, arriva anche su Nintendo Switch “”, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra, su gentile concessione Star2Com. Presentato per la prima volta anni fa durante l’E3 di Microsoft,conquistò il pubblico fin da subito per il suo stile grafico ispirato per certi versi a Limbo, proponendo un’atmosfera cupa e grigia con una storia deprimente quanto coinvolgente.Nel gioco vestiamo i panni di un bambino fuggito da un mondo in cui l’essere umano è soggetto al controllo mentale. Nessuna melodia in sottofondo in grado di coinvolgere il giocatore ma solo i passi accompagnati dal forte respiro del bimbo, provocati dalla stanchezza di una corsa infinita e dallo spavento della cattura. Numerosi sono gli ostacoli da superare e ...