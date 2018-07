Infortuni | tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 luglio 2018) Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Un morto sul lavoro in Lombardia: “undi 51 anni, manovratore esperto di piattaforme aeree della ditta Banfi, ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo in una cartiera di, in provincia di Monza, la ditta MD Foils, che nei giorni scorsi a causa del maltempo aveva subito danni al tetto. Per ripararlo l’azienda ha chiamato un’impresa che a sua volta ha noleggiato lacon iladdetto. Salvo per miracolo un operaio che è riuscito ad allontanarsi in tempo”. Lo rende noto la Cgil Lombardia. “In Lombardia – secondo i dati ufficiali Ats, quindi relativi solo aglimortali nei luoghi di lavoro – sono 25 dall’inizio dell’anno, mentre erano 22 nello stesso periodo dell’anno precedente”, si evidenzia nel comunicato. Secondo i dati Inail, che tengono ...