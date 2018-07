Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno (2) : (AdnKronos) - La Cgil Lombardia e la Cgil Monza e Brianza, nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, hanno dichiarato: "Siamo di fronte a un drammatico peggioramento della situazione, nella nostra regione come in tutta Italia, che preoccupa fortemente il

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Un morto sul lavoro in Lombardia: “un tecnico di 51 anni, manovratore esperto di piattaforme aeree della ditta Banfi, ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo in una cartiera di Cesano Maderno, in provincia di Monza, la ditta MD Foils, che nei giorni scorsi a causa del maltempo aveva subito danni al tetto. Per ripararlo l’azienda ha chiamato un’impresa che a sua volta ha noleggiato la ...