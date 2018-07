Infortuni : schiacciato da lastra - muore geometra nel Bresciano : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Infortunio mortale sul lavoro: la vittima, di origine bergamasca, stava lavorando in un cantiere nel Bresciano, aperto per la realizzazione di una nuova area commerciale a Lonato del Garda. “Marino Cucchi geometra di 59 anni, dipendente da più di vent’anni della ditta Serio Prefabbricati di Romano di Lombardia, ha perso la vita ieri mentre era impegnato a delle verifiche sui manufatti nel ...

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno (2) : (AdnKronos) - La Cgil Lombardia e la Cgil Monza e Brianza, nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, hanno dichiarato: "Siamo di fronte a un drammatico peggioramento della situazione, nella nostra regione come in tutta Italia, che preoccupa fortemente il

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Un morto sul lavoro in Lombardia: “un tecnico di 51 anni, manovratore esperto di piattaforme aeree della ditta Banfi, ha perso la vita nel ribaltamento del mezzo in una cartiera di Cesano Maderno, in provincia di Monza, la ditta MD Foils, che nei giorni scorsi a causa del maltempo aveva subito danni al tetto. Per ripararlo l’azienda ha chiamato un’impresa che a sua volta ha noleggiato la ...

Infortuni : tecnico muore schiacciato da piattaforma a Cesano Maderno (2) : (AdnKronos) – La Cgil Lombardia e la Cgil Monza e Brianza, nell’esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, hanno dichiarato: “Siamo di fronte a un drammatico peggioramento della situazione, nella nostra regione come in tutta Italia, che preoccupa fortemente il sindacato. Occorre un impegno forte anche da parte delle istituzioni, a partire dal Governo e dalla Regione, e delle associazioni ...

Infortuni : agricoltore a Sondrio muore schiacciato da crollo muretto : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Un agricoltore di 59 anni è morto schiacciato da un muretto di sassi a Ponte di Valtellina, in provincia di Sondrio, questo pomeriggio. L’uomo era al lavoro in un campo privato, intento a tagliare una pianta ancorata a un muretto che gli è crollato addosso una volta reciso il tronco. Non è morto sul colpo, ma poco dopo all’ospedale di Sondrio. Al momento, spiegano i carabinieri di Sondrio, ci ...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (3) : (AdnKronos) - Che il settore sia il più funestato dalle morti bianche lo dimostrano i dati. In provincia di Treviso, su 11 incidenti mortali avvenuti l’anno scorso, ben 4 riguardano coltivatori diretti: 3 di loro sono morti per il ribaltamento del trattore agricolo. Ma non è tutto. L’anno scorso un

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore : Treviso, 18 mag. (AdnKronos) – Ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana: un agricoltore muore schiacciato dal suo trattore che si era ribaltato mentre lavorava in un vigneto a Col San Martino (Treviso).‘Serve un’azione efficace di prevenzione ed educazione alla sicurezza”. Di fronte all’ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana – interviene Cinzia Bonan, Segretario generale Cisl Belluno ...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (2) : (AdnKronos) – Sabato 26 maggio a Padova si svolgerà una manifestazione regionale unitaria, e nel corso della prossima settimana sono previste assemblee sui posti di lavoro e iniziative territoriali. Nella giornata di oggi, i lavoratori del settore metalmeccanico hanno aderito in maniera massiccia allo sciopero regionale per la sicurezza sul lavoro proclamato dalle federazioni di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil: nelle grandi ...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (3) : (AdnKronos) – Che il settore sia il più funestato dalle morti bianche lo dimostrano i dati. In provincia di Treviso, su 11 incidenti mortali avvenuti l’anno scorso, ben 4 riguardano coltivatori diretti: 3 di loro sono morti per il ribaltamento del trattore agricolo. Ma non è tutto. L’anno scorso un cantiniere è deceduto per asfissia dopo essere entrato in un’autoclave e un addetto di una distilleria ha perso i sensi ...