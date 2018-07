Infortuni | Furlan | ancora morti e feriti | serve più attenzione da politica

Infortuni : Furlan - morto edile in Salento - sicurezza emergenza nazionale : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - "Ancora una tragedia sul lavoro oggi nel Salento dove ha perso la vita un operaio edile di soli 33 anni. Un fatto che ci rattrista tutti. Dall’inizio dell’anno sono aumentate le vittime in tutti i settori, soprattutto in edilizia. E’ una emergenza nazionale che reclama in

Infortuni : Furlan - sicurezza e tutela salute diritti essenziali : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono diritti essenziali in tutti i paesi del mondo. La Cisl è impegnata in tutti i territori, nelle categorie e con i propri enti per il rispetto della vita e della dignità del lavoro. Non si può e non si deve morire di lavoro”. Lo scrive su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, nella Giornata internazionale della salute e ...