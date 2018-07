“Indicate etnia e orientamento sessuale” questionario choc di Burberry Una dipendente

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 luglio 2018)invia ai propri dipendenti unchiedendo loro, tra le altre cose, di specificare la propriae l’sessuale. Domande che lasciano senza parole i lavoratori, fanno infuriare i Cobas e sulle quali non sembra esserci alcun dietrofront, neppure dopo un incontro chiesto ad hoc con il nuovo responsabile Emea (Europa, Medioriente e Africa) per la, John Scaramuzza. “Ci hanno detto che l’azienda non farà alcun passo indietro e che le domande non verranno modificate” ha spiegato a ilfattoquotidiano.it, Francesco Iacovone, dell’esecutivo nazionale Cobas. Ma perché la casa di moda britannica ha inoltrato ilonline? “Vogliamo conoscere meglio le persone” si legge nella mail inoltrata ai dipendenti, nella quale l’azienda sottolinea: “si impegna costantemente a promuovere l’eguaglianza e la diversità per rendere l’ambiente di lavoro ...