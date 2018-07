Incontro sul futuro dell' ospedale Busacca di Scicli

Fondi Lega - fonti del Carroccio annunciano Incontro al Quirinale| Gelo dal Colle : non ci risulta : Dal Carroccio viene fatta trapelare l'indiscrezione che ci sono in corso contatti con il Quirinale. Ma arriva una secca smentita

Milano. Oggi nuovo Incontro pubblico sulla riapertura dei Navigli : Oggi a partire dalle ore 17.30 il dibattito approda nell’Aula Didattica 211 dell’Università Statale di Milano in via Festa del

Calciomercato Genoa - Incontro con il Napoli in agenda : i rossoblu fanno sul serio per Ciciretti : Il club rossoblu ha fissato un incontro con il Napoli la prossima settimana per parlare di Ciciretti, nuovo obiettivo del Genoa Il Genoa guarda in casa Napoli, il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex Benevento, capace di conquistare la serie A con gli emiliani, è un pallino del presidente Preziosi, che vorrebbe regalarlo a ...

Conte al Consiglio UE : migranti - "Incontro spartiacque"/ Il premier : "Veto italiano sul dossier? Vediamo..." : migranti, Giuseppe Conte oggi a Bruxelles per il suo primo Consiglio Europeo: "Sarà uno spartiacque" avverte il premier che poi paventa il possibile ricorso al veto sul dossier immigrazione(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Trasporti - al MIT primo Incontro Toninelli - Zaia sul sistema Veneto : Teleborsa, - Il punto sul sistema dei Trasporti in Veneto : una discussione ad ampio spettro ha caratterizzato, oggi 27 giugno, il primo incontro nella sede del Ministero dei Trasporti , tra Danilo ...

Trasporti - al MIT primo Incontro Toninelli - Zaia sul sistema Veneto : Il punto sul sistema dei Trasporti in Veneto : una discussione ad ampio spettro ha caratterizzato, oggi 27 giugno, il primo incontro nella sede del Ministero dei Trasporti , tra Danilo Toninelli ...

Incontro-dibattito sulla riforma del terzo settore Anas Lazio : ... leggendo attentamente tutta la riforma, si può constatare che primo luogo, sono stato escluse da essa le Associazioni di Protezione Civile, creando così un grosso danno; in secondo luogo il mondo ...

Oggi a Potenza Incontro con Fabiola Gianotti : la direttrice del Cern sul bosone di Higgs : La direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, sarà a Potenza nella sede Unibas in via Nazario Sauro (aula magna) per tenere un incontro divulgativo dal titolo ‘Il bosone di Higgs e la nostra vita’. Al termine della conferenza, alle 16 circa, la direttrice incontrerà la stampa. Il Cern, il più grande laboratorio di fisica delle particelle elementari e tra i più prestigiosi al mondo organizza ogni anno in Europa (in collaborazione con il ...

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - Incontro con attivisti e rete democratica sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...

Mercato NBA – Popovich vuole un nuovo Incontro con Kawhi Leonard : posto un veto importante sulla cessione : Coach Popovich vorrebbe un nuovo incontro con Kawhi Leonard per provare a convincerlo a restare: intanto l’allenatore degli Spurs ha posto un veto sulla cessione Nella scorsa settimana è avvenuto il tanto atteso incontro fra Gregg Popovich e Kawhi Leonard. I due hanno discusso del futuro del numero 2 nero-argento, non riuscendo ad arrivare ad un accordo. Sarà dunque addio. O forse no. Gregg Popovich è convinto di poter risanare la ...

Iliad viene Incontro agli utenti introducendo sul suo sito web la nuova sezione “Assistenza” : Iliad viene incontro agli utenti inaugurando la nuova sezione chiamata "Assistenza" sul suo sito web con all'interno svariate soluzioni a problematiche comuni. L'articolo Iliad viene incontro agli utenti introducendo sul suo sito web la nuova sezione “Assistenza” proviene da TuttoAndroid.

L'opposizione a Bergoglio e l'Incontro parallelo sulla famiglia : Stesso tenore è stato riservato all'aborto:'Il secolo scorso - ha evidenziato di recente il Santo Padre - tutto il mondo si è scandalizzato per quello che facevano i nazisti. Oggi facciamo lo stesso ...

[L'inchiesta] Il super consulente arrestato e l'Incontro con il premier Conte poche ore dopo il giuramento : "Mi serve la sua firma" : Il nuovo mondo di relazioni del governo Lega-5Stelle. Segno che anche il governo del cambiamento riparte dalla più antica delle prassi: una propria rete di relazioni, spesso al di là del merito e ...

Domani un Incontro sull'economia civile di oggi in Italia - per promuovere l'aiuto e i servizi alla persona : Bruni, promotore e coordinatore scientifico della Scuola di Economia civile e coordinatore del progetto Economia di Comunione, è tra coloro che hanno riscoperto e rinnovato la tradizione Italiana ...