Incidente Nainggolan | paura per il calciatore dell’Inter | le ultime sulle condizioni del

calcioweb.eu

: RT @Sport_Mediaset: #Inter: incidente stradale per #Nainggolan sull'A1 > - MiglioreJAM : RT @Sport_Mediaset: #Inter: incidente stradale per #Nainggolan sull'A1 > - andreacaizzi71 : RT @donatocerullo: Nainggolan, incidente in autostrada con la Ferrari: fiancata distrutta, il belga illeso. Mentre tornava a Milano per ini… - stefelici : RT @forzaroma: #Nainggolan, incidente in autostrada con la #Ferrari: fiancata distrutta. Belga illeso ???? -

(Di venerdì 6 luglio 2018)– L’Inter ha piazzato il colpo, l’ex Roma si candida ad essere grande protagonista con la maglia nerazzurra ma nelleore grande. Il neonerazzurro è stato vittima di unstradale con la sua Ferrari GtC 4 Lusso, distrutta nell’impatto con il guardrail. Secondo alcune indiscrezioni riportante nelleore una gomma dell’auto di Raja sarebbe esplosa in corsa, causando l’uscita di strada del veicolo ed il conseguente scontro con il guardrail. Per fortuna nessuna conseguenza per il. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloper ildell’Inter: ledel belga CalcioWeb.