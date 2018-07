In riva al mare con la foto della moglie morta | l' immagine che commuove il web

Taylor Swift e Joe Alwyn in vacanza al mare e finalmente arrivano nuove foto della coppia : I party del 4 luglio di Taylor Swift hanno fatto scuola, ma per il secondo anno di fila la cantante ha scelto di celebrare la ricorrenza in modo diverso e sicuramente non meno divertente.Con il fidanzato Joe Alwyn, Tay Tay è volata a Turks e Caicos, un'isola nell'oceano Atlantico vicina a Cuba e alla Repubblica Dominicana. Il suo Reputation Stadium Tour è in pausa da fine giugno e riprenderà domani in Ohio.--L'artista e l'attore sono stati ...

Un mare di droni : arrivano in Italia i robot marini e subacquei utilizzati per monitoraggio dell’ambiente - archeologia e soccorso : droni per il controllo delle acque e per il monitoraggio delle strutture subacquee, sistemi robotici per l’esplorazione delle profondità marine e delle aree archeologiche sommerse e anche imbarcazioni senza equipaggio per il soccorso in mare o il trasporto di merci. Dopo il boom dei droni aerei, anche in Italia si moltiplicano i progetti di nuovi robot per impiego in mare e nei laghi, come pure nei bacini idrici e nei grandi fiumi. Un mercato in ...

Hailey Baldwin e Justin Bieber - picnic (d’amore) in riva al mare : Quattro luglio, giorno di festa nazionale in America, ma anche di gite, barbecue in giardino e picnic tra amici. Quest’anno, complice il calendario, i più fortunati si concederanno un lunghissimo weekend, come le celebrities, che già affollano spiagge e località di vacanza. Niente amici per Hailey Baldwin e Justin Bieber, che alle tradizionali comitive e alla baldoria a stelle e strisce hanno preferito una fuga solo per due, negli ...

Violazione degli accessi al mare? No al dissequestro de 'La Dolce riva' di Otranto - : No al dissequestro de 'La Dolce Riva' di Otranto . Il gip Carlo Cazzella ha rigettato l'opposizione della difesa, avverso la decisione della Procura di mantenere i sigilli al lido 'esclusivo' di ...

Vede la strana (e pericolosa) creatura in riva al mare e si avvicina troppo : Si è avvicinato ignaro di quello che gli sarebbe potuto accadere. Un bagnante ha visto sulla riva della spiaggia una strana creatura che forse non aveva mai visto. Incuriosito, si è avvicinato (troppo).L'animale in questione sembra ai meno attenti osservatori (come il ragazzo protagonista del video) una normale medusa. Ma non lo è. Si tratta di un sifonoforo (La Physalia physalis), ovvero un insieme di quattro individui marini integrati tra ...

Olbia - voleva animare una festa privata con il lanciafiamme : arrestato giovane americano : voleva animare una festa con un lanciafiamme, ma è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera gli uomini del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nella nuova Marina dove alcuni turisti ...

Camminava con un lanciafiamme - arrestato : voleva animare una festa privata : voleva animare una festa con un lanciafiamme, ma è stato arrestato dai carabinieri. Sabato sera i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti nella nuova Marina di Olbia...

Castellammare - Area Asi - arrivano i primi 'si' ai condoni : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ciclista aggedito da una baby gang: 'non perdono, chiedo la verità' Castellammare - Sub torinese morto dopo l'immersione, effettuata l'autopsia ...

Malore in spiaggia - un'altra morte in riva al mare : MARTINSICURO Ancora un decesso in spiaggia. Un anziano è infatti morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un Malore lungo la spiaggia tra Villa Rosa e Martinsicuro. Si tratta di un uomo di 88 anni, ...

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...

Rom - Speranza (LeU) : “Ho deciso di denunciare il ministro Salvini per istigazione all’odio razziale. Fermare la deriva” : Roberto Speranza, deputato di Liberi e Uguali, ha annunciato alla Camera dei Deputati di aver deciso di “denunciare Matteo Salvini, in base alla legge Mancino, per istigazione all’odio razziale. Si è superato il limite. Non bastano le parole, servono azioni concrete per Fermare la deriva. Una denuncia è la direzione per arginarla”. Il riferimento di Speranza è alla dichiarazione del ministro dell’Interno di voler ...

La nave Dattilo arriva a Valencia con i migranti dell’Acquarius : sbarcate 274 persone dopo 9 giorni in mare : Nelle immagini, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera nel porto di Valencia, all’alba del 17 giugno. A bordo della nave italiana 274 migranti trasbordati dalla nave Acquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani ...

Aquarius arrivata a Valencia/ Per 629 migranti - finisce l’odissea in mare : ad accoglierli - 2.300 persone : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:21:00 GMT)

Aquarius : dopo 9 giorni in mare migranti arrivati a Valencia : dopo nove giorni in mare e ritardi dovuti alle condizioni meteo non buone, approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti a bordo della nave Aquarius . Il primo gruppo di loro, 274 persone, è ...