In omaggio 50 euro di traffico telefonico agli utenti Linear che passano a CoopVoce

Neomaggiorenni - ecco come vincere uno dei 15mila biglietti per visitare l’Europa : Il 2018 si celebra l’Anno europeo del patrimonio culturale. E per festeggiarlo a dovere, il programma DiscoverEu dell’Unione europea ha deciso di mettere a disposizione dei neo-maggiorenni 15mila biglietti per trascorrere l’estate alla scoperta delle meraviglie del nostro continente. “DiscoverEu offre ai giovani un’ottima opportunità di scoprire l’Europa attraverso un viaggio personale che nessun libro o ...