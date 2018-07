In Europa ancora in aumento le famiglie single | in Italia sono 8 | 5 milioni

Brexit : Iai - esiti ancora incerti - tre scenari per Europa difesa : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – I negoziati sulla Brexit si avvicinano ad un punto di svolta con l’approssimarsi della data di uscita della Gran Bretagna dall’Ue, il prossimo 29 marzo, eppure gli esiti restano ancora incerti e tutte le opzioni sono teoricamente sul tappeto. Ciò genera incertezza anche per gli attori economici che devono attrezzarsi per diversi scenari quanto a futuri rapporti economici e commerciali tra Londra ...

Auto elettriche - in Europa ancora troppi pochi investimenti : , …, La politica cinese in materia di veicoli puliti " il 'mandato per i veicoli a energia nuova' " prevede che i costruttori di Automobili ottengano crediti per la produzione di veicoli elettrici ...

Europa d'accordo sui centri di identificazione - ma non ancora sul punto più importante : dove crearli : Per i "securisti" di ogni latitudine e credo politico rappresentano un optional o, peggio ancora, dei testimoni scomodi, dei quali sbarazzarsi, di pratiche che fanno scempio dei più elementari diritti della persona. Oggi, però?, il verso è cambiato, non per "amore" ma per necessità, e gli scomodi di ieri sono diventati attori importanti per dare un senso non propagandistico al mantra "aiutiamoli a casa loro.Un mantra ...

Scudetto Olimpia Milano/ Roberto Premier : titolo atteso - ma in Europa manca ancora qualcosa - esclusiva - : Roberto Premier commenta in esclusiva la vittoria dello Scudetto da parte dell'Olimpia Milano: Simone Pianigiani rimane imbattuto nelle finali.

L'Europa non fa sconti a Putin Sanzioni ancora per un anno : Roma Prorogate di un anno le Sanzioni contro la Russia. Il Consiglio d'Europa ha ratificato una decisione già nell'aria ma che con tutta evidenza contraddice i tentativi fatti dal nostro governo di ammorbidire la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Le Sanzioni, insomma, resteranno valide fino al prossimo 23 giugno del 2019.Il motivo alla base delle Sanzioni è l'annessione, contestata dalla diplomazia internazionale, della ...

Neet - Italia ancora maglia nera d’Europa : un giovane su 4 non lavora e non studia : L’Italia si conferma lo Stato dell’Unione Europea con il maggior numero di giovani senza lavoro e senza speranza di trovarlo. Nel nostro paese, come raccontano i dati raccolti da Eurostat, nel 2017 il 25,7% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni non avevano un’occupazione, non la stavano cercando e non erano nemmeno in un periodo di formazione. Tre caratteristiche che fanno rientrare un giovane Italiano su quattro nella categoria dei ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa. Lo Spread si assottiglia ancora : Teleborsa, - Piazza Affari taglia il traguardo della metà seduta in buon rialzo e sui massimi , in un' Europa che si conferma invece cauta in vista dei meeting di politica monetaria della Federal ...

Piazza Affari maglia rosa in Europa. Lo Spread si assottiglia ancora : Piazza Affari taglia il traguardo della metà seduta in buon rialzo e sui massimi , in un' Europa che si conferma invece cauta in vista dei meeting di politica monetaria della Federal Reserve e della ...

Svegliatevi Merkel e Macron : l'Europa può essere ancora più vomitevole di così : Se quelle di Salvini - la nomina di Paolo Savona al ministero dell'economia, la chiusura dei porti - fossero trappole per alzare il livello dello scontro, facendo leva sul sentimento patriottico per ...

Piazza Affari tonica in un'Europa ancora cauta : Teleborsa, - Piazza Affari accelera a dispetto dell'andamento più cauto dell'Europa , dove le borse confermano una performance incerta, in attesa dell' avvio della due giorni del FOMC e dopo il ...

Piazza Affari tonica in un'Europa ancora cauta : Piazza Affari accelera a dispetto dell'andamento più cauto dell'Europa , dove le borse confermano una performance incerta, in attesa dell' avvio della due giorni del FOMC e dopo il pessimo dato sul ...

"L'Europa è la nostra casa". Nel cuore del discorso di Giuseppe Conte l'ancoramento all'Ue dopo le polemiche dei giorni scorsi : "L'Europa è la nostra casa". dopo la girandola di polemiche che hanno preceduto – e in parte seguito – la formazione del governo, sarà questo il cuore del discorso programmatico sul quale Giuseppe Conte chiederà la fiducia, martedì al Senato e mercoledì alla Camera.Un testo ponderoso, di una trentina di pagine, sul quale il presidente del Consiglio ha lavorato tutto il giorno nel suo studio di ...

Milan escluso dall'Europa League/ La sentenza Uefa slitta - ancora due settimane d'attesa? : Milan escluso dall'Europa League? La sentenza Uefa slitta, potrebbero esserci ancora due settimane d'attesa. Anche Atalanta e Fiorentina aspettano notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:47:00 GMT)

DAZI USA CONTRO Europa - MESSICO E CANADA/ Ue prepara contromisure : “Ci vorrà ancora un po' di tempo” : DAZI Usa CONTRO EUROPA, CANADA e MESSICO, Camera di Commercio americana preoccupata: "Con queste politiche commerciali si rischiano milioni di posti di lavoro". Preoccupazione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:44:00 GMT)