In arrivo il GDR da tavolo di The Witcher

eurogamer

: Arriva il gioco da tavolo cartaceo di #TheWitcher - Eurogamer_it : Arriva il gioco da tavolo cartaceo di #TheWitcher - capgapps : RT @NintendoHall: RPG Maker MV è ufficialmente in arrivo nel 2019 su Nintendo Switch - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: The Caligula Effect: Overdose, il titolo è in arrivo nel 2019 su Nintendo Switch -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Per tutti quei fan appassionati dei vecchi (ma anche attuali) giochi di ruolo cartacei in stile Dungeons & Dragons oggi è un giorno di festeggiamenti, è infatti stato annunciato che il GDR dadi The3 arriverà molto presto. Come riporta IGN sono ormai passati 3 anni dalla sua presentazione ma pare ormai sia giunto il momento di tornare nel mondo dello Strigo più famoso dei videogiochi. Questo gioco cartaceo viene direttamente da R. Talsorian Games, ovvero il creatore del famosissimo Cyberpunk 2020 (si i CD Projekt si sono ispirati ad esso per Cyberpunk 2077). Il gioco di ruolo di Thesarà disponibile durante il GenCon che si terrà dal 2 al 5 agosto. Il gioco è ambientato tra The2 e 3 e permetterà ai giocatori di creare molteplici classi tra cui ovviamente il cacciatore di mostri. Read more…