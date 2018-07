Il video del matrimonio è perfetto | ma per questa coppia l’imprevisto arriva dal cielo

Diretta / Uruguay Francia streaming video e tv Mondiali 2018 : numeri del match - formazioni - quote e orario : Diretta Uruguay Francia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Splendido quarto di finale ai Mondiali 2018, chi si prenderà la semifinale?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Paola Turani si sposa - la romantica proposta di matrimonio del fidanzato in mezzo alla lavanda [video] : Paola Turani, fashion blogger e modella di fama internazionale, si sposa: la proposta di matrimonio da parte di Riccardo Serpella in Provenza Paola Turani ha annunciato su Instagram, con un diamante al dito, il suo ‘sì‘ alla proposta di matrimonio fatta dal suo compagno mentre si trovano in vacanza in Provenza. In mezzo alla lavanda, Riccardo Serpella ha chiesto alla fashion blogger e modella di fama internazionale di sposarlo ...

Il video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta celebra l’amore universale : clip del nuovo singolo : I colori dell'amore nel video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta, nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi. Nella clip ufficiale per il nuovo brano in radio, l'artista di Fier ha voluto raccontare il sentimento più importante in tutte le sue sfaccettature. La canzone contenuta in Non abbiamo armi è quindi rivolta a ogni tipo di sentimento, che sia il primo amore o quello per la prima auto. Non ci sono limitazioni: è tutto un mondo a ...

Jovanotti - è uscito il video del nuovo singolo “Viva la libertà” : VIVA! The post Jovanotti, è uscito il video del nuovo singolo “Viva la libertà” appeared first on News Mtv Italia.

Neymar - Mondiali 2018/ video Brasile Belgio - il numero 10 a caccia del titolo : Neymar cercherà di trascinare il Brasile nei quarti dei Mondiali 2018: l'avversario dei verdeoro è il Belgio. Per il numero 10 della Seleçao due gol in questa edizione della Coppa del Mondo(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:33:00 GMT)

Wimbledon 2018/ Diretta Fabbiano Tsitsipas - streaming video e tv - orario delle partite (tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: sono due gli italiani in campo nel terzo turno, Thomas Fabbiano e Camila Giorgi affrontano Stefanos Tsitsipas e Katerina Siniakova(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 03:53:00 GMT)

video di Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma raccontano il duetto dell’estate : “Non litighiamo quasi mai” : Elodie e Michele Bravi con Nero Bali a Roma entusiasmano Piazza del Popolo a ritmo del loro nuovo singolo estivo. Questa sera su Canele 5 è andata in onda la prima puntata del Wind Summer Festival 2018 registrata lo scorso 22 giugno a Piazza del Popolo, nella capitale. Ilary Blasi, per la prima volta al timone, con l’aiuto di Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ha condotto lo show che proseguirà in altre 3 serate, trasmesse nelle prossime ...

Benji e Fede al Wind Summer Festival con Moscow Mule alla vigilia del tour estivo (video) : Benji e Fede al Wind Summer Festival presentano il singolo estivo Moscow Mule. Benji Mascolo e Federico Rossi sono tra i protagonisti della prima serata dello show Mediaset dell'estate, in onda su Canale 5 in quattro appuntamenti in prima serata, di giovedì. Moscow Mule è tra le canzoni più frivole e frizzanti del nuovo album di Benji e Fede, Siamo Solo Noise. Il pezzo è stato prodotto e scritto con Takagi & Ketra, da Federica Abbate e ...

British della Dark Polo Gang a Roma a 3 voci dopo l’addio di Side Baby : video e testo : British della Dark Polo Gang in Piazza del PoPolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Anche quest’anno è stata Piazza del PoPolo, ad ospitare il Wind Summer Festival, la manifestazione musicale dell’estate di Canale 5. La prima serata è arrivata in TV giovedì 5 luglio. Le prossime tre serate saranno trasmesse giovedì 12, 19 e 26. Tra i cantanti presenti in Piazza del PoPolo, la Dark Polo Gang, fenomeno degli ...

I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo - nuovo singolo con J-Ax dal 6 luglio (video) : I The Kolors presentano Come le onde in Piazza del Popolo alla vigilia dell'uscita in radio del brano con la collaborazione di J-Ax. Il brano rappresenta quindi un ritorno all'italiano dopo il debutto in Frida (Mai, Mai, Mai) del Festival di Sanremo 2018. Il gruppo si è presentato sul palco con la consueta energia, quella alla quale ci hanno abituati in questi anni di carriera esplosi con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che ...

video Bordata di fischi per Chris Froome al Tour de France! Pandemonio alla presentazione delle squadre - pubblico infuriato dopo il caso salbutamolo : Chris Froome è stata accolto con una sonora Bordata di fischi alla presentazione delle squadre che oggi ha preceduto il via del Tour de France previsto per sabato 7 luglio. Il britannico, appena assolto per il caso salbutamolo, non è gradito in territorio transalpino come avevano fatto capire gli organizzatori di ASO quando lo avevano escluso perché “ledeva l’immagine della corsa”, salvo doverlo riammettere dopo la sentenza ...

video dei Thegiornalisti in Felicità puttana - il nuovo tormentone estivo di Tommaso Paradiso in piazza del Popolo : L'esibizione dei Thegiornalisti in Felicità puttana ha portato in piazza del Popolo a Roma, nella prima serata del Wind Summer Festival, quello che resterà uno dei tormentoni più riusciti di questa stagione estiva con i suoi iconici versi (dal "vocale di dieci minuti" allo stesso titolo della canzone). Da quando è stato rilasciato lo scorso maggio, il brano del gruppo formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si è ...

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri in Amore e Capoeira - dai vertici della classifica a Piazza del Popolo (video) : Giusy Ferreri in Amore e Capoeira live in Piazza del Popolo a Roma nella prima serata del Wind Summer Festival 2018. Questa sera, giovedì 5 luglio sono saliti anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sul palco dello show dell'estate. Takagi & Ketra hanno deciso, ancora una volta, di sfidare i tormentoni di questa stagione dando vita ad un featuring con Sean Kingston e Giusy Ferreri. La voce di Giusy Ferreri segna un'impresa già riuscita ...

Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma : testo e video del singolo estivo dei vincitore di Amici di Maria De Filippi : Nera di Irama è uno dei brani che risuona in Piazza del Popolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Registrato a fine giungo, lo show arriva su Canale 5 a luglio in quattro appuntamenti: da giovedì 5 luglio ogni giovedì fino alla fine del mese andrà in onda in prima serata. Tra i cantanti della prima serata c'è anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama. Filippo si è messo nuovamente in gioco ...