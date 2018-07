Il teatro è una tomba Le lobby di sinistra lo hanno massacrato

ilgiornale

: Un tram @atm_informa di musica e colori in una Milano da cartolina: L'elisir d'amore per i bambini torna in scena a… - teatroallascala : Un tram @atm_informa di musica e colori in una Milano da cartolina: L'elisir d'amore per i bambini torna in scena a… - PaoloNibali : RT @BOSSIMILANIST: Non esiste. Non esiste che una squadra di calcio, una tifoseria con millioni di tifosi sia parte di un gran teatro, teat… - stampamezzogior : Sabato 7 luglio 2018, Real Orto Botanico di Napoli Processo ad una strega di Annamaria Russo -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il tema è di stretta attualità. Diciamolo pure: di cronaca. Ma non definitelo civile o sociale per carità - meno che mai politico. Franco Branciaroli, che non è uno che le manda a dire, vi risponderebbe per le rime. Per il grande attore milanese Lettere a Nour di Rachid Benzine, storia di un'intellettuale islamico che scopre nella figlia una pericolosa terrorista della jihad, in scena (per la regia di Giorgio Sangati) al Festival di Spoleto da stasera venerdì 6 luglio, "non è un testo di cronaca politica. Ma la storia d'amore fra un padre e una figlia".Un padre e una figlia che tuttavia - interpretano in modi diametralmente opposti quell'Islam nel cui nome viene insanguinato il mondo. "Sì, ma attenzione. Benzine - che è un islamologo e filosofo francese di origini marocchine - immagina un conflitto epistolare tra un intellettuale musulmano, convinto che Islam significhi amore e pace, e ...