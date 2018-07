Il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone | “Magistratura si liberi da correnti di

Il sottosegretario Morrone : "Via le correnti di sinistra dalla magistratura" : Lo scontro tra la Lega e la magistratura si fa sempre più aspro. Dopo l'ok da parte della Cassazione al blocco dei conti correnti del Carroccio dopo la sentenza di condanna per Bossi e Belsito il duello tra il Carroccio e le toghe si è fatto di giorno in giorno più duro. E adesso a riparile le polemiche c'è una frase del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che durante un incontro con i giovani magistrati ha affermato: "Voi sapete a che ...

È “Il castello” di Kafka l’ultimo libro letto dal sottosegretario alla cultura - tre anni fa : Non c'è dubbio che Lucia Borgonzoni, sottosegretaria ai Beni culturali ed esponente della Lega, legga poco ma con cura. Dopo aver ammesso di aver letto l'ultimo libro tre anni fa, vediamo di cosa parla "Il castello di Josef Kafka", l'ultima lettura dell'esponente Lega.Continua a leggere

AIDAA : unione sessuale tra uomini e animali regolamentata dalla legge? Il sottosegretario chiarisca : Era l’11 dicembre del 2012 quando le agenzie stampa battevano una notizia destinata a lasciarci a bocca aperta, -scrivono AIDAA in un comunicato stampa – il futuro deputato del movimento 5 stelle (divenne parlamentare tre mesi dopo) Carlo Sibilia lanciava la seguente proposta :“Discutere una legge che dia la possiblità agli omosessuali di contrarre matrimonio (o unioni civili), a sposarsi in più di due persone e la ...

AIDAA : unione sessuale tra uomini e animali regolamentata dalla legge? Il sottosegretario chiarisca il suo pensiero : Era l’11 dicembre del 2012 quando le agenzie stampa battevano una notizia destinata a lasciarci a bocca aperta, -scrivono AIDAA in un comunicato stampa – il futuro deputato del movimento 5 stelle (divenne parlamentare tre mesi dopo) Carlo Sibilia lanciava la seguente proposta :“Discutere una legge che dia la possiblità agli omosessuali di contrarre matrimonio (o unioni civili), a sposarsi in più di due persone e la ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Governo - il neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) e la sua gaffe nel 2015 : scambiò un centro culturale per un ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Conte - i ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti sottosegretario alla Presidenza : I numeri del governo di Giuseppe Conte sono chiari: diciotto ministri, ma la squadra arriva a 20 con premier e sottosegretario alla Presidenza del consiglio, il primo 5 Stelle e il secondo leghista....

Conte - i ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti sottosegretario alla Presidenza : I numeri del governo Conte sono chiari: diciotto ministri, ma la squadra arriva a 20 con premier e sottosegretario alla Presidenza del consiglio, il primo 5 Stelle e il secondo leghista. Nove...

Chi è Giancarlo Giorgetti - il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - leghista della prima ora e Saggio per Napolitano : Ma è l'attività politica, targata Lega Nord, a coinvolgerlo già prima dei 30 anni. Entra in Parlamento nel 1996 e non vi esce più. È, dal 2001 al 2006 e dal 208 al 2013, presidente della commissione ...

Giancarlo Giorgetti - sottosegretario alla presidenza del Consiglio - : stato l'uomo macchina della Lega Nord di Umberto Bossi ed è il braccio destro di Matteo Salvini. È stato uno dei protagonisti della trattativa che ha portato all'esecutivo giallo-verde

Chi è Giancarlo Giorgetti - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio : Per lui gli appellativi si sprecano: dal 'Gianni Letta della Lega' a 'ministro dell'armonia del terzo millennio', Giancarlo Giorgetti è sicuramente uno dei poltici di...

Conte - i ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti sottosegretario alla Presidenza : Economia: Giovanni Tria , Tecnico, Esteri: Moavero Milanesi , Tecnico, Giustizia: Alfonso Bonafede , M5S, Politiche comunitarie: Paolo Savona , Tecnico, Rapporti con il Parlamento e democrazia ...

Conte - i 17 ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti sottosegretario alla Presidenza : Conte, ecco la lista ministri. Sarebbero 17 i ministri del governo Conte. Almeno secondo una lista ufficiosa in circolazione. Sette i ministri, oltre al premier, con casacca 5Stelle: Luigi Di Maio al...