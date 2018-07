IL SEGRETO | orario estivo | dal 16 luglio alle 18 | 45 su Canale 5

tvsoap

(Di venerdì 6 luglio 2018) Novità nella programmazione delle soap opera di5, con un probabilissimo cambiamento diche presto dovrebbe essere ufficializzato per diventare “tangibile” tra una decina di giorni. Cominciamo col dire che, salvo cambiamenti di idea “last minute”, la prossima sarà l’ultima settimana in cui il “blocco soap” di5 manterrà le attuali caratteristiche, con Beautiful, Una vita (long version) e Ilproposti a staffetta. Intorno a metà mese, infatti, sembra profilarsi un cambiamentoa cui – a dire il vero – i fan delle vicende ambientate a Puente Viejo dovrebbero già essere abituati visti i precedenti degli ultimi anni. Ilestate 2018: la soap in fascia preserale dal 16Al momento, dunque, ci risulta che da lunedì 16Donna Francisca & C. abbandoneranno per il momento la messa in ...