Il racconto dell’attivista milanese bloccata in Turchia per undici giorni | “È stato un

(Di venerdì 6 luglio 2018) “Èun vero incubo, ho temuto il peggio. Su di me c’era l’accusa pendente di propaganda terroristica. Pensavo che avrebbero potuto portarmi in carcere e punirmi in qualche modo”. Sono le parole dell’attivista, Cristina Cattafesta, per 11a Gaziantep, in, in un centro di espulsione. La donna si era recata nel Kurdistan turco per seguire il corretto svolgimento delle elezioni presidenziali dello scorso 24 giugno. “Non potevo comunicare con nessuno e non avevo idea di quello che mi sarebbe accaduto” ha raccontato al Fatto.it appena atterrata in Italia dopo la liberazione, avvenuta il 6 luglio. L'articolo Ildell’attivistainper: “Èun incubo, ho temuto il peggio” proviene da Il Fatto Quotidiano.