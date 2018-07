Il pressing leghista sul caso dei fondi ha finito per irritare il Quirinale

agi

(Di venerdì 6 luglio 2018) È gelo tra la Lega e il, dopo due giorni di tentativi del Carroccio di essere ricevuti dal presidente della Repubblica per affrontare il tema del sequestro deidel partito dopo la pubblicazione delle motivazioni della decisione a favore della Cassazione. Matteo Salvini ha ribadito la sua richiesta, arrivando a definire "bizzarra" l'ipotesi che il Presidente potesse non riceverlo, dopo che ieri era giunto un freddo no comment dal presidente in visita di Stato in Estonia. E i capigruppo nel pomeriggio si sono affrettati a dichiarare ufficialmente che avrebbero chiesto un colloquio. L'irritazione del Colle Nel frattempo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti ha telefonato ai funzionari delrimasti a Roma per avanzare ufficialmente la domanda di udienza e dai funzionari si è sentito rispondere ...