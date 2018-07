Il post di Niccolò Bettarini | «Che fortuna essere ancora vivo | grazie a tutti» Foto

Niccolò Bettarini - il primo post su Instagram dopo l'aggressione : le parole per mamma e papà : «Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose. Innanzitutto voglio in questo momento ringraziare la mia famiglia che mi...

Simona Ventura - il figlio Niccolò Bettarini accoltellato : «Fai la mamma» - commenti choc all'ultimo post su Instagram : La vergogna social. «Fai la mamma che é meglio......non giocare alla ragazzina alla tua età». Ma non solo. «A Me sa di bufala ...guardate la sua ultima story ... una...

Il post della Ventura per il figlio Niccolò : “Sei stato coraggioso” : Da un momento all’altro la vita si può trasformare in un incubo, ma questa volta il dramma è stato solo sfiorato per Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il primogenito della coppia, Niccolò Bettarini, è stato infatti accoltellato alle prime luci dell’alba, in via Alemagna, nei pressi della discoteca “Old Fashion” di Milano. Niccolò, che ha 19 anni, è stato soccorso ancora vigile e cosciente, con 11 ferite da taglio nella ...