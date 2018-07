Il ponte che si sgretola in mezzo al disinteresse generale | Sempre peggio | qualcuno

È subito "Scateno" De Luca. La telefonata col Papa - il tram sospeso "a 160 km/h" e il ponte sullo Stretto che "avrà il mio nome" : Il suo primo atto dopo il clamoroso successo elettorale è stato quello di ringraziare la Madonna e di recitare il Padre nostro insieme con i suoi sostenitori. Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina, è conosciuto come "Scateno" per la sua esuberanza. Ieri, ha raccontato, è stato ricevuto dalla telefonata di Papa Francesco. "Sono rimasto sorpreso, mi sono venuti i brividi" ha raccontato."Alle 15,35 mi è arrivata ...

Vaticano regala Nikon che ha immortalato pontefici a ex clochard : Dagli scatti al Papa alle fotografie sulla vita di strada: sarà questa la nuova 'vita' di una Nikon usata dai fotografi ufficiali della Santa Sede. La Divisione produzione fotografica di Vatican Media ...

Il rischio ingorghi e le bugie sul ponte : 'Non dite che serve' : 'Questo tienilo per te', diceva il braccio destro di Parnasi, Luca Caporilli, intercettato, a chi gli faceva notare che 'levando il ponte sul Tevere si crea il caos sulla via del Mare'. E lo stesso ...

Genova. Camion contro il ponte delle Ferrovie : traffico in tilt - bloccati anche i treni : traffico bloccato nella zona della Fiumara a causa di un incidente in via Pacinotti poco prima delle ore 10. Si registrano pesantissimi disagi in zona. Forti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria.Continua a leggere

Genova - carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte : Genova, carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte Ha camminato su un cornicione a 21 metri di altezza, senza nessuna protezione. Alla fine è riuscito a riportarla al sicuro Continua a leggere L'articolo Genova, carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte proviene da NewsGo.

Genova - carabiniere salva una ragazza prima che si getti da un ponte : La ragazza minacciava di lanciarsi nel vuoto, così il carabiniere Francesco Canino l'ha raggiunta prima che compisse il gesto estremo. L'agente ha dovuto percorrere una via strettissima e senza ...

Voragine sul ponte che porta a Fonteno : il paese della Bergamasca resta isolato : Il cedimento del manto stradale provocato dal passaggio di un mezzo pesante dei vigli del fuoco, arrivati in zona dopo le segnalazion di alcuni allagamenti

Il ponte di Brooklyn compie 135 anni! Ecco 8 curiosità che non conoscevate : ... negli anni Settanta dell'Ottocento, si trattava del primo ponte sospeso in acciaio ed è stato anche il ponte sospeso più lungo del mondo grazie alla sua campata di 486 metri. In tutto misura 1.825 ...

Germania : polizia a caccia dei genitori che fanno fare “ponte” ai figli : Germania: polizia a caccia dei genitori che fanno fare “ponte” ai figli Negli ultimi giorni pattuglie della polizia tedesca hanno effettuato numerosi controlli negli aeroporto a caccia dei genitori che, approfittando della Pentecoste, intendevano far fare ai loro figli delle vacanze supplementari facendo saltar loro le lezioni scolastiche.Continua a leggere Negli ultimi giorni pattuglie della […] L'articolo Germania: polizia a caccia dei ...

CHI È FAUSTO FILIPPONE CHE HA GETTATO LA FIGLIA DAL ponte/ La sorella : "Aveva chiesto di vedermi ma.." : FAUSTO FILIPPONE, chi è l'uomo che domenica si è suicidato dopo aver GETTATO dal PONTE sulla A14 la FIGLIA della sua convivente. Morta anche la donna in modo misterioso.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:14:00 GMT)

