Il piano per fermare gli scafisti Più armi per i militari della Libia

5 nuovi primari per ospedale Avezzano Annuncio Tordera - nel piano assunzioni 2018 : L'Aquila - La Asl provinciale dell'Aquila ha avviato le procedure per indire concorsi per i primari di pronto soccorso, ortopedia, cardiologia, chirurgia vascolare e radiologia dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Lo annuncia in una nota il direttore generale, Rinaldo Tordera. "Nell'ambito del piano assunzioni 2018 della Asl, approvato dalla Regione e dall'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, ...

Francia : Le Monde - il piano di Macron per riformare l'islam : ANSAmed, - PARIGI, 5 LUG - Regolamentare il culto musulmano rendendo trasparente il finanziamento dell'islam e integrando maggiormente la comunità sulla base dei principi della vita sociale ed ...

piano ricerca per scomparsa Roberto Raineri - 65 anni - residente a Pre saint Didier : Verso le ore 18 di oggi, giovedì 5 luglio, è stato attivato il Piano regionale di ricerca per la ricerca di Roberto Raineri, 65 anni, residente a Pre saint Didier, L'uomo è stato visto l'ultima volta ...

Il piano di Silvio Berlusconi per ‘abbattere’ Salvini e 5 stelle : Torna la ‘voglia di centro’ in casa Forza Italia. Silvio Berlusconi, a dir la verità, non ha mai smesso di guardare a quella parte di elettorato moderato alternativo al cosiddetto fronte sovranista targato Salvini-Meloni e alla protesta grillina. E ora, con a Palazzo Chigi un governo gialloverde, più che mai, raccontano, punterà a riconquistare tutti i delusi da Lega, M5S e sinistra, dando spazio il più possibile alla società ...

Il rischio monsone e il piano per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia : È una corsa contro il tempo quella delle squadre di soccorso che sono riuscite a localizzare i 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia da quasi due settimane. Il rischio imminente è quello dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Sweetguest accelera e prepara un piano per essere in tutta Italia : Parterre d'eccezione per Sweetguest, app attiva nei servizi di gestione degli affitti brevi per Airbnb che riunisce nel suo capitale le grandi famiglie dell'imprenditoria milanese e lombarda. 'Smart ...

“Effetto Ronaldo” - la Juve incalza : definito il piano per la stella portoghese : Uno tsunami. La sola idea di Cristiano Ronaldo bianconero travolge tutto. Oscura altri gossip e trattative di mercato, suscita entusiasmo oppure invidia, accende sogni e perfino miraggi (quanti giurano d’averlo visto a Caselle...), invade il Mondiale dirottando le domande, suggerisce commenti illustri, intasa i social, rimbalza sulle spiagge. Tutto...

Superquark/ Anticipazioni 4 luglio : la serie BBC e Piero Angela al pianoforte - “Suonerò un po’…” : Superquark torna in onda oggi, mercoledì 4 luglio, in prima serata su Rainuno, con una puntata dedicata alle barriere coralline tropicali, ma anche a Bologna e al cervello umano.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Netflix Ultra : il quarto piano in abbonamento è solo un test (per ora) : Netflix Ultra è il quarto piano introdotto dal servizio streaming statunitense al costo di 16,99€ al mese. Dunque, oltre al piano Base, Standard e Premium è disponibile anche Ultra, ma come si differenzia dalla versione premium e perché non appare a tutti questa quarta opzione? Netflix Ultra: solo un test o c’è dell’altro? Ogni volta che Netflix aumenta il prezzo dei suoi piani si solleva subito una rivolta degli utenti ...

Ronaldo sul mercato - è corsa all’oro. La Juve ha un piano per prenderlo : Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Non è un affare fatto come giurano in Spagna, ma nemmeno una boutade da calcio balneare. La Juventus è davvero pronta a insinuarsi nel disagio di CR7 a Madrid: se dovesse profilarsi l’addio, si iscriverà a un’asta esclusiva e prestigiosa. «L’unica offerta ricevuta è quella del Manchester United» spiega Floren...

Cristiano Ronaldo-Juventus - ecco perchè non è fantamercato : il piano pazzesco che coinvolge anche la Fiat! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, altro che fantamercato! Il piano dei bianconeri per strapparlo al Real Madrid: coinvolta anche la Fiat L’Italia calcistica si è svegliata con una vera e propria bomba di mercato: dalla Spagna non hanno dubbi, il Real Madrid avrebbe detto sì all’offerta della Juventus per Cristiano Ronaldo. Se fino a qualche settimana fa serviva ‘1 miliardo’ per pagare la clausola presente nel ...

Come funziona il piano Salvini per contrastare gli sbarchi dalla Libia : Il “Piano Salvini" per rafforzare la partnership con la Libia e mettere un freno all’immigrazione passa per “la fornitura di gommoni, equipaggiamenti e veicoli a Guardia costiera, Marina e Guardia di frontiera libiche”. Sono i dettagli del programma resi noti da fonti diplomatiche dopo una riunione della Commissione bilaterale italo-libica che si è tenuta lunedì a Tripoli. Presieduto ...

Genova Al via il piano per la cura dei 20mila alberi : Tags: alberi Aster cronaca Genova manutenzione alberature notizie liguria piano di controllo vegetazione Precedente

Debussy e Bettinelli - due raccolte per riscoprire i maestri del pianoforte : I festeggiamenti per Gioachino Rossini (1792-1868) rischiano di mettere in ombra, soprattutto da noi, un altro anniversario: i 100 anni dalla morte di Claude Debussy (1862-1918). Per tale motivo segnalo ai lettori una bella impresa discografica: la ristampa dell’integrale pianistica del compositore francese, registrata molto tempo addietro da un interprete insigne, Jörg Demus. Esaurita, è stata magnificamente rimasterizzata (Mv 120, Musica ...