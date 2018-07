Il piano della Juventus | Higuain finanzia Cristiano Ronaldo

Seehofer respinge la proposta della Merkel sui migranti e presenta un suo piano : Ancora tensioni nel governo tedesco. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, è molto critico sugli esiti del vertice europeo sui migranti, a cui ha partecipato Angela Merkel, e riterrebbe i risultati non "equivalenti" alla misura dei respingimenti immediati al confine, che vorrebbe eseguire in Germania. Lo scrive la Dpa, citando fonti. Seehofer, nello specifico, avrebbe respinto la proposta della Cancelliera di inviare i migranti ...

"I ministri inglesi si sono riuniti per ripassare il piano in caso di morte della Regina" : I ministri inglesi avrebbero ripassato il progetto segreto per preparare il paese a 10 giorni di lutto nazionale, quando morirà la Regina: lo scrive il Times. Le prove del piano - noto come Castle Dove e denominato anche London Bridge - arrivano nella settimana in cui Elisabetta, 92 anni, ha cancellato la sua presenza a una cerimonia nella St Paul's Cathedral, poiché si sentiva poco bene.Secondo il quotidiano inglese, i funzionari ...

Migranti : Laforgia - scivolamento inarrestabile sul piano della civiltà : Pensare di salvare noi stessi conclude il senatore di Liberi e Uguali- smettendo di guardare il mondo è la cosa più miserabile che la politica possa fare. Così muore l'Italia. Così l'Europa ...

No anche ai volenterosi. A Bruxelles Conte smonta pure il piano B della Merkel : veto sempre più possibile : Non solo è più che possibile il veto italiano alle conclusioni del consiglio europeo in corso a Bruxelles. Giuseppe Conte smonta anche il piano B di Angela Merkel. Vale a dire la "coalizione dei volenterosi" di cui la Cancelliera ha parlato stamattina prevedendo che questo vertice non produrrà intese all'unanimità di tutti i 28 Stati Ue sui migranti. Il premier italiano, che ha parlato per venti minuti con la leader ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta a riconquistare Giorgio Manetti : il "piano" della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani non si arrende e si prepara a riconquistare Giorgio Manetti: estate "bollente" per la dama... (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Agcom al governo : ok al piano-frequenze ma ci sono criticità sull'attuazione della legge di bilancio : L'Agcom ha approvato il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze , Pnaf 2018, , secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in ...

Moda - turismo e piccoli negozi : il piano della fintech Alipay in Italia : Alipay è uno dei sistemi di pagamenti digitali in Cina. Nel Belpaese punta a diffondersi nei piccoli negozi, per aprirli ai milioni di turisti del Dragone

Ragusa - sicurezza sul lavoro : il piano della CGIL : Il primo passo di questo percorso per la CGIL è quello di dotarsi di uno strumento programmatico nel quale indicare le priorità

Spread - il piano della Lega per uscire dall'euro che scatenò il panico il 1 giugno : 'Sembrava l'11 settembre' rivela un trader alla guida di un hedge fund. Ma era il primo giugno di quest'anno, un venerdì, solitamente giornata tranquilla in Borsa . Dopo il picco dello Spread del ...

Caldo : al via il piano Estate Sicura 2018 del Ministero della Salute : Hashtag #EstateSicura2018 e un’App per favorire la diffusione delle informazioni sui rischi associati al Caldo eccessivo: parte la campagna informativa “Estate Sicura 2018” del Ministero della Salute per aiutare i cittadini a difendersi dalle ondate di calore. Il Ministero prevede l’aggiornamento dell’area tematica del portale istituzionale dedicata al tema ondate di calore, in cui sono presenti numeri e consigli ...

Tre aliquote - lo sconto può arrivare al 94% : ecco il piano della Lega sul condono : In realtà, spiegano al ministero dell’Economia, al dossier «pace fiscale» il ministro Giovanni Tria ancora non ha potuto mettere mano. Dunque, come è stato per altri annunci analoghi, per il momento la dichiarazione del vicepremier Matteo Salvini sulle cartelle esattoriali da «chiudere subito» non ha alcuna sostanza. Resta il fatto che la possibile...

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Il Segreto Anticipazioni 20 giugno 2018 : Ulpiano torna a Puente Viejo per le nozze della madre : Il figlio di Adela fa ritorno in paese per aiutare la madre nei preparativi ma ad attenderlo c'è una brutta sorpresa...

Alessandra Appiano - lettera del marito Nanni Delbecchi/ Chi è il compagno della scrittrice scomparsa : Alessandra Appiano, lettera del marito Nanni Dalbecchi: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:08:00 GMT)