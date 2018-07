Il PD decide cosa vuole fare di sé

Roberto Fico deve decidere cosa fare da grande : ... volendoli usare, specie nell'indirizzare i lavori parlamentari e le loro priorità, dunque stabilendo anche la famosa "agenda politica" attraverso cui poi passano anche i confronti mediatici e i ...

Chi decide cosa indossa la first lady? : Se ne parla per via della controversa giacca indossata da Melania Trump: è molto probabile che abbia deciso tutto da sola e che dunque nessuno verrà licenziato The post Chi decide cosa indossa la first lady? appeared first on Il Post.

Maturità 2018 - commissione d'esame/ Ultime notizie - oggi riunione plenaria : perchè e cosa si decide : Maturità 2018, oggi riunione plenaria della commissione: che finalità ha e cosa si decide. Le Ultime notizie in vista dell'Esame di Stato per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Cosa devono e vogliono decidere Kim e Trump a Singapore. L'agenda : Denucrearizzazione in cambio di garanzie Il nodo delle trattative sarà il programma nucleare nordcoreano che spaventa gli Usa e il mondo. Ma dove porterà il summit, anche solo impensabile fino a ...

Cosa si decide in queste elezioni comunali : Si vota in oltre 750 comuni, ci sono in ballo anche un pezzo di equilibri nazionali e ci sono partiti messi meglio (la Lega) e altri che hanno tutto da perdere (il PD) The post Cosa si decide in queste elezioni comunali appeared first on Il Post.

Come Instagram decide cosa mostrarci : Il social network ha spiegato per la prima volta Come funziona l'algoritmo che ha sostituito la visualizzazione cronologica delle foto The post Come Instagram decide cosa mostrarci appeared first on Il Post.

Cosa resta da decidere all’ultima giornata di Serie A : Chi si gioca la qualificazione alla Champions League, chi l'Europa League e chi rischia di retrocedere The post Cosa resta da decidere all’ultima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Il PD non deciderà oggi cosa fare con il nuovo segretario : Ha approvato a maggioranza la proposta di rinviare la decisione, “congelando” le dimissioni di Renzi e la reggenza di Martina The post Il PD non deciderà oggi cosa fare con il nuovo segretario appeared first on Il Post.

"C'è una base importante - la società deve decidere cosa fare" : La Spezia - Sarò ancora Fabio Gallo il tecnico dello Spezia? La sensazione è che se il diesse Andrissi, a cui è già stato proposto il rinnovo di contratto, resterà in carica, anche il tecnico potrebbe ...

Domani il PD decide cosa fare : L'assemblea nazionale del partito dovrà decidere se nominare un nuovo segretario oppure indire immediatamente un congresso, l'esito non è scontato The post Domani il PD decide cosa fare appeared first on Il Post.

Cosa resta da decidere in Serie A : Lazio e Inter si giocano l'ultimo posto in Champions League, Atalanta e Fiorentina l'ultimo in Europa League: e cinque squadre vorranno evitare l'ultima retrocessione The post Cosa resta da decidere in Serie A appeared first on Il Post.

Europa League - cosa resta da decidere : Milan in Europa League. Atalanta quasi. Il pari di Bergamo consegna ai rossoneri la certezza del ritorno nelle coppe e porta i nerazzurri ad un passo dal ritorno. Il 6° posto però resta da assegnare ...