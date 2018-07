Il Papa e la Messa con le Ong | Le mani di Dio per soccorrere

Papa a messa per migranti : “Silenzi complici su ingiustizie”. Ai volontari ong : “Grazie a chi salva vite senza chiedere niente” : “Dio ha bisogno delle nostre mani per soccorrere”. In occasione del quinto anniversario della sua visita a Lampedusa, Papa Francesco ha celebrato una messa per i migranti . Nella Basilica di San Pietro a Roma erano presenti 200 persone, fra i quali stranieri da poco arrivati in Italia, volontari delle ong (tra cui quelli della spagnola Open Arms) e soccorritori. Nell’omelia il Pontefice ha ricordato l’appello ...

