agi

: Il nuovo laboratorio italiano di Intelligenza Artificiale spiegato dal suo direttore - Agenzia_Italia : Il nuovo laboratorio italiano di Intelligenza Artificiale spiegato dal suo direttore - maulib72 : Tipica disinformazione dei media,il post si dimentica di dire che a poca distanza c'è il più importante laboratorio… - mmayr5 : RT @pbecchi: L’Italia si rivela essere il nuovo laboratorio politico del #sovranismo. Il Paese dovrà porsi alla guida di una Internazionale… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Gli Stati Uniti guidano la classifica per investimenti stanziati in, mentre la Cina ha annunciato di voler arrivare a 65 miliardi di dollari l’anno. Cifre che rischiano di tagliarci fuori: dobbiamo coordinare gli sforzi. Lo ha ricordato Rita Cucchiara, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, neodell’AIIS, ildedicato all’del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (CINI), presentato oggi all’Università La Sapienza di Roma. Ilha già raccolto l’adesione di 40 università, centri di ricerca (CNR, IIT e Fondazione Bruno Kessler) e 600 studiosi. In questo senso il contribuire alla creazione di un ecosistemadell’vuol dire anche rafforzare il ruolo scientifico e ...