Il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online sarà a tema licantropia

Gli sviluppatori di Kingdom Come : Deliverance ci parlano del nuovo DLC From the Ashes in un video : Warhorse Studios ha pubblicato un video che fornisce una panoramica sul nuovo DLC di Kingdom Come: Deliverance, From the Ashes, dopo che è stato rivelato all'inizio dello scorso mese. Il filmato presenta il creative director Daniel Vavra e il senior designer Prokop Jirsa che discutono alcuni degli aggiornamenti che i giocatori possono aspettarsi quando il DLC verrà lanciato tra pochi giorni.Come segnala Dualshockers, dopo aver ascoltato il ...

Barack Obama si aggiunge al roster di Shaq-Fu : A Legend Reborn con il nuovo DLC : Shaq-Fu: A Legend Reborn è un picchiaduro realizzato da Saber Interactive e si prepara oggi ad accogliere un DLC che ha dell'incredibile, al roster verrà infatti introdotto niente meno che l'ex presidente USA Barack Obama, riporta Dualshockers.Il DLC è intitolato Barack-Fu: The Adventures of Dirty Barry ed includerà una nuova story mode avente per protagonista per l'appunto il celebre presidente americano, naturalmente incarnato in una ...

Call of Duty WWII : il nuovo trailer è dedicato a "The Tortured Path" - la nuova mappa Nazi Zombie del DLC United Front : La scorsa settimana è stato rivelato il prossimo DLC di Call of Duty: WWII, United Front che includerà tre mappe multiplayer standard: Market Garden, Monte Cassino e Stalingrad, una nuova mappa in modalità Guerra intitolata Operation: Supercharge, che si svolge in Tunisia e una nuova esperienza Nazi Zombies.Come segnala Dualshockers, fino ad ora non sapevamo molto dei nuovi contenuti relativi alla modalità Zombie, oltre al titolo della mappa, ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

E3 2018 : Cuphead ritorna con un nuovo DLC : In occasione della conferenza Microsoft dell'E3 di oggi, Cuphead è ritornato dopo un po' di tempo dal suo lancio per presentare il suo primo DLC.Il contenuto aggiuntivo si intitola "Cuphead in the Delicious last Course" e come possiamo vedere ripropone il corroborato gameplay che ha reso celebre questo indie, in una serie di scenari inediti che sapranno certamente metterci alla prova nuovamente.Il DLC proporrà come possiamo vedere nuove armi, ...

Kingdom Come Deliverance : nuovo Trailer - Patch e DLC : Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato un Nuovo Trailer dell’acclamato RPG, Kingdom Come: Deliverance. Il famoso titolo finanziato grazie a Kickstarter ha visto finalmente la luce con l’uscita per PlayStation4, PC e Xbox One il 13 Febbraio 2018. Oltre al video, gli sviluppatori hanno pubblicato la Patch 1.5 che ha portato l’RPG medievale a un Nuovo livello. Kingdom Come Deliverance: Disponibile una nuova Patch e ...

Il nuovo DLC di Destiny 2 avrà prerequisiti - le indiscrezioni dal teaser : Il giorno tanto atteso dai giocatori di Destiny 2 è finalmente arrivato: oggi Bungie scoprirà infatti le carte riguardo il futuro del proprio sparatutto in salsa Sci Fi, svelando alla foltissima community la nuova espansione in arrivo nei prossimi mesi e che darà il via all'Anno Due del gioco. Nelle ultime ore gli sviluppatori hanno voluto cominciare a stuzzicare l'appetito videoludico dei propri follower tramite un piccolissimo teaser condiviso ...

Arriva Lunastra in Monster Hunter World oggi 30 maggio nel nuovo DLC gratis : Capcom ha svelato il nuovo DLC gratuito di Monster Hunter World. Il drago Lunastra Arriva proprio oggi nel gioco. L’imperatrice del fuoco torna sulla scena con una serie di nuove abilità per mettere in difficoltà i cacciatori perché grazie alle sue fiamme potrà alterare l’ambiente circostante. Le novità non sono ancora finite perchè Lunastra avrà nuovi equipaggiamenti che devono essere costruiti proprio per il suo personaggio. Inoltre Capcom ha ...

BETRAYAL OF COMRADES : Il nuovo DLC di SWORD ART ONLINE FATAL BULLET : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato il secondo DLC BETRAYAL of COMRADES di SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET per PlayStation 4, Xbox One, PC Digital via STEAM e altri distributori. SWORD ART ONLINE FATAL BULLET si aggiorna con BETRAYAL OF COMRADES BETRAYAL of COMRADES include i seguenti contenuti: nuovo arco narrativo e nuovi personaggi: Il mistero del Copy-ArFA-sys sta aspettando di essere svelato. ...

Disponibile "Armored Operation" - il nuovo DLC di Gravel : Gravel è un titolo di corse del 2018 sviluppato da Milestone S.r.l. e pubblicato da Milestone e Square Enix per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.Il gioco ruota intorno alla competizione in un programma televisivo da corsa chiamato Off-Road Masters. Ogni giocatore deve guadagnare stelle per passare alla prossima sfida.Ebbene, come possiamo vedere, Milestone ha lanciato il suo nuovo DLC "Armored Operation", il quale offrirà al ...

Dragon Ball FighterZ : il nuovo DLC introduce Vegito e Zamasu : Bandai Namco ha recentemente annunciato due nuovi lottatori per Dragon Ball FighterZ, Vegito e Zamasu, che faranno il loro debutto nel roster del picchiaduro con un nuovo DLC, il secondo, in uscita il 31 maggio 2018.Come sapranno bene i fan della saga Dragon Ball, Vegito (SSGSS) è il risultato della fusione Potara tra Goku e Vegeta, e avendo ereditato tutte le caratteristiche e la forza dei due eroi sarà un combattente a tutto campo in grado di ...

Prey : nuovi schievement suggeriscono un nuovo DLC in arrivo : Sembra proprio che Arkane Studios non abbia ancora giocato tutte le carte a disposizione con Prey, riporta Destrucotid.Come possiamo infatti vedere, pochi mesi fa lo sviluppatore ha pubblicato alcune immagini teaser e ha accennato ad un annuncio in programma per il 10 giugno, data coincidente con la conferenza stampa di Bethesda per l'E3. Inoltre proprio quest'oggi Arkane ha introdotto una serie di nuovi DLC per la versione PC di Prey.Rimane da ...