Il mondo della notte non dimentica Marco Ferrera | mani al cielo per lui

La Porta Rossa premiata al Trieste ShorTS Film Festival per aver portato “le bellezze della città nel mondo” : La Porta Rossa riceverà un prestigioso premio allo ShorTS International Film Festival. La manifestazione cinematografica di Trieste annuncerà i vincitori di questa 19° edizione in piazza Verdi alle ore 20.30 di sabato 7 luglio. Per l’occasione, la città e il Festival premieranno anche La Porta Rossa, serie rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. Con la media dei suoi 3 milioni di spettatori a puntata, la fiction con protagonisti Lino ...

Thailandia - il mondo del calcio ai ragazzi della grotta : «Stay strong - You'll never walk alone» : Fuori dal <strong>mondostrong> del <strong>calciostrong>, i giovani thai registrano la importante solidarietà dei minatori cileni che nel 2010 sopravvissero per 69 giorni in una miniera crollata.

A Torino la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati del mondo : Si terrà Martedì 11 luglio 2018 alle ore 11.45 la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili. L'evento si terrà alla Mole Antonelliana all'...

'Earth Overshoot Day' e le risorse del Pianeta - le date della fine del mondo per il 2018 : ...ottenere una gestione efficiente delle risorse che sia al tempo stesso efficiente e sostenibile e magari riuscire anche a promuovere un impegno consapevole diffuso tra tutti i cittadini del mondo.

Slittino - dieci gli atleti convocati per il doppio raduno della squadra di Coppa del mondo a Bressanone : Test di partenza al palaghiaccio di Bressanone per il gruppo di Coppa del Mondo Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato dieci atleti della squadra di Coppa del Mondo per il doppio raduno che si tiene presso il palaghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 3 e venerdì 6 luglio, dove verranno effettuati alcuni test di spinta. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Patrick Rastner, Felix ...

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

“Il vestito della vendetta”. Ecco come (e perché) Lady Diana lasciò il mondo senza fiato. Quell’abito è passato alla storia : “ll vestito della vendetta”. È passato alla storia (della moda) così, con questa definizione, l’abito che Lady Diana indossò esattamente 24 anni fa. Era il 29 giugno 1994 e, ricorda l’Huffington Post, quando la principessa arrivò all’evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all’Hyde Park di Londra rimasero tutti a bocca aperta. E il giorno dopo le foto di Diana con ...

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo 'vestito della vendetta' : Carlo quella sera, in televisione, aveva rivelato per la prima volta di aver tradito Diana. Da quel giorno il suo della principessa non fu più lo stesso

Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo "vestito della vendetta" : Il 29 giugno 1994 la principessa Diana indossò un abito da cocktail nero attillato e andò all'evento annuale di raccolta fondi di Vanity Fair per la Serpentine Gallery all'Hyde Park di Londra. Era la stessa sera in cui il principe Carlo, in occasione di un'intervista televisiva in prima serata, aveva rivelato che l'aveva tradita con Camilla. Il giorno dopo, Diana, nell'abito nero succinto con le spalle scoperte, firmato dalla ...

Fifa - Infantino : 'La Coppa del mondo sta cambiando la percezione della Russia' : Questa Coppa del mondo sta cambia la percezione della Russia, in particolare da noi in occidente. Tutti possono venire a festeggiare, passeggiare per le strade di Mosca e nelle altre città: si vedono ...

Lutto nel mondo della disco music : morto il deejay Christian Kou - era Ibiza per esibirsi : Il Disc jockey è morto all'età di 48 anni mentre era sull'Isola spagnola per lavoro. La notizia della prematura scomparsa dell'uomo è stata data dalla compagna Roberta.Continua a leggere

Mondiali 2018 Russia - le peggiori squadre nella storia della Coppa del mondo : simpatiche perdenti : Una sola attenuante: due partite su tre giocate contro squadre finite sul podio , tra cui i campioni del Mondo brasiliani. Corea del Sud , Mondiale 1954, : 16 gol subiti, 0 fatti Fuori classifica, ma ...

Mondiali 2018 Russia : i migliori attaccanti della Coppa del mondo dal 1986 a oggi : La Coppa del Mondo ha il potere di rendere indimenticabili le gesta degli attaccanti che vi partecipano, che siano essi campioni affermati o semplici meteore. Il gioco più bello per tifosi e analisti ...

La fame della Cina e il nucleare francese in crisi : così crescono i consumi di gas nel mondo : MILANO - La lotta all'inquinamento nella grandi citta asiatiche, la crisi del nucleare francese in Europa occidentale. Grande assente, invece, l'America Latina che ha deciso di puntare tutto sullo ...