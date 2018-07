Il mistero di Criminal Minds 14 | la serie torna in onda a settembre su CBS… oppure no?

optimaitalia

: Il mistero di #CriminalMinds 14, la serie torna in onda a settembre su #CBS... oppure no? - OptiMagazine : Il mistero di #CriminalMinds 14, la serie torna in onda a settembre su #CBS... oppure no? - MISTERO_MISTERI : Criminal – L’edizione Deluxe vol. 1, la recensione -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Il ritorno in tv di14 è quantomai avvolto nel. Laè attesa dal pubblico americano dal prossimosu CBS, che l'ha rinnovata lo scorso maggio al termine della tredicesima, con gli episodi della quattordicesima stagione, ma il silenzio dell'emittente in merito sta generando una certa confusione.A dare una scossa alla situazione è stato il recente annuncio della data della première della, che però per le modalità con cui è arrivato non convince tutti.Durante la festa nazionale del 4 luglio, il produttore esecutivo Harry Bring ha twittato entusiasta la notizia del ritorno dellain tv, con i primi episodi di14, mercoledì 26su CBS. L'emittente televisiva, tuttavia, non ha ancora rilasciato alcuna conferma: nessuna data per la première della nuova stagione è stata annunciata da CBS, che continua a tacere sul ...