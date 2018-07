Il Milan ha deciso | via sia Kalinic che Andrè Silva!

Cessione Milan - Rocco Commisso deciso : “voglio la società - tornerà ai massimi splendori” : L’italo-americano Rocco Commisso, proprietario del Cosmos, è ancora convinto di poter acquisire il Milan. “La trattativa per l’acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere in un contesto complesso, ma chiaro, come quello attuale”, afferma l’uomo d’affari ...

L'Uefa ha deciso : un anno senza coppe E il Milan fa ricorso : Stangata era prevista e stangata è stata. La camera giudicante delL'Uefa ha escluso per un anno dalle coppe europee il Milan di Yonghong Li che sul campo aveva conquistato la partecipazione alla ...

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per un anno. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni....

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per due anni : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per 2 anni, per la stagione 2018-2019 e per la 2019-2020, la squalifica è soggetta alla qualificazione. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossi...

Milan - deciso il futuro di Kalinic : le ultime novità : Kalinic sta vivendo un momento pessimo della sua carriera da calciatore, cacciato dal ritiro della Croazia ha già terminato il proprio Mondiale Un’annata pessima quella di Kalinic al Milan, conclusa con la scandalosa figura fatta ai Mondiali dal centravanti con la maglia della Croazia. Kalinic è stato infatti cacciato dal ritiro perchè si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della gara con la Nigeria, un comportamento ...

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it