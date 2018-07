Il mare diventa fluorescente | il fenomeno misterioso | le immagini pazzesche

Effetti speciali o magia naturale? Il mare diventa blu elettrico - il curioso fenomeno ripreso sulle coste del Galles : Il fotografo Kris Williams ha catturato una bioluminescenza al largo della costa di Anglesey, in Galles, il 25 giugno e il 26 giugno. Nei video condivisi su YouTube e Facebook, le onde al largo della costa dell’isola di Anglesey diventano blu elettrico, con il bagliore causato da un tipo di plancton che prolifera in quel posto, come meccanismo di difesa per scongiurare i predatori. Williams ha detto: “È davvero qualcosa di magico da ...

Castellammare di Stabia - il carabiniere Scafarto pronto a diventare assessore nella giunta di Forza Italia : Gianpaolo Scafarto sta per impegnarsi in politica. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, il maggiore dei carabinieri del Noe è a un passo dall’accettare la nomina di assessore alla legalità e alla sicurezza nella sua città natale, Castellammare di Stabia. A offire al militare di entrare nella sua giunta è stato il nuovo sindaco della città in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino di Forza Italia. “Ci siamo parlati, abbiamo preso un ...

Lampedusa diventa plastic free - la prima isola ad aderire alla campagna di marevivo #Ecocannucce #Strawfree : Anche l’isola di Lampedusa ha deciso di rifiutare l’uso delle cannucce di plastica e della plastica usa e getta. Ad aderire alla campagna, lanciata da Marevivo, il comune di Lampedusa, l’Area marina protetta Isole Pelagie, Federalberghi Pelagie, Associazioni imprenditori Lampedusa e Consorzio turistico balneare Isole Pelagie. «Siamo molto contenti che Lampedusa sia diventata un’isola plastic free. Con Marevivo Delegazione Sicilia e le sigle ...

Goletta Verde all'Elba e Marciana Marina diventa la capitale italiana del mare : Insomma, ci sarà da discutere e riflettere, ma anche da divertirsi, anche nei giorni successivi con le iniziative di /SEIF/»: tre giorni di giochi, dibattiti, spettacoli organizzati da Acqua dell'...

mare calmo - sorrisi e selfie : ma la gitarella di questi turisti diventa un’esperienza indimenticabile. Ecco cosa succede : Un gruppo di turisti sta facendo un’escursione in barca al largo delle coste australiane di Port Macquarie. Il Mare calmo rendono la gita perfetta per scattare foto e girare video suggestivi del panorama. Una megattera probabilmente incuriosita si avvicina silenziosamente allo scafo e con un balzo repentino volteggia a pochi metri, inondando di spruzzi i turisti. L’incontro ravvicinato con il cetaceo lascia di stucco i presenti che un po’ ...

Magellano - fra mare e terra anche la storia diventa umana : Gianluca Barbera ha avuto la capacità di rendere il romanzo storico insofferente persino ai limiti di un genere classico. È in libreria con il suo Magellano, edito da Castelvecchi, torna con un progetto di scrittura completamente nuovo e distante dall’ultimo romanzo per Aliberti, uscito lo scorso anno (La truffa come una delle belle arti). In entrambi i romanzi però emerge la cifra di questo autore, più che altro le sue punte acuminate di ironia ...

marevivo : 450 studenti diventano ‘delfini guardiani’ per tutelare le isole Eolie e Egadi : 1/6 ...

Ambiente : la Sicilia con le sue 7 aree marine protette diventa capofila nella protezione del mare : Il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galetti, ha firmato il decreto che istituisce l’AMP di Capo Milazzo e la Sicilia è diventata così la regione con più aree marine protette d’Italia, ben sette, seguita dalla Campania e dalla Sardegna dove ne sono state designate sei. L’AMP sarà gestita dal Consorzio costituito dal Comune e dall’Università di Messina e da marevivo. «Per la prima volta – spiega Fabio Galluzzo, Vice Presidente di marevivo ...