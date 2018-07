Il Liverpool ci prova per Dybala

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)