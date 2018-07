Il Lago di Garda centro di eccellenza per la ricerca europea

Vela – 40° Trofeo Danesi : la carica della 127 a Gargnano-Lago di Garda : A Gargnano-Lago di Garda il 40° Trofeo Danesi, la carica della 127 Una flotta di 127 concorrenti per il Trofeo Antonio Danesi, il tradizionale appuntamento del Circolo Vela Gargnano, riservato agli Under 15 del piccolo Optimist, suddivisi nelle categorie Junior e Cadetti. Alla fine si contano 6 regate, tutte molto combattute, in acqua ed anche a terra con proteste e ricorsi, tutti risolti dal grande lavoro del comitati di gara guidato da ...

Vela – La favola di Itaca approda sul Lago di Garda : La barca da Vela Itaca si renderà protagonista in una serie di appuntamenti al Lago di Garda: ecco il calendario Era salpata Sabato 19 maggio dall’ Associazione Nautica Sebino in collaborazione con Circolo Velico Controvento, la XII° edizione del Progetto Itaca, iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana contro le Leucemie i Linfomi e il Mieloma Sezione di Brescia con la collaborazione delle Associazioni amiche “Ail Verona”, “Ail Lecco”, ...

Vela – Circolo Vela Gargnano del Lago di Garda : primi bilanci positivi : Successi agonistici e grandi regate per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda Metà stagione e primi bilanci per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda. Non solo impegni in ambito organizzativo ma importanti risultati per i vari skipper del sodalizio della Centomiglia velica dell’8-9 settembre. Le due ragazze della squadra 29Er Michelle Waink e Claudia Gambarin hanno guadagnato la convocazione per il Mondiale Giovanile Under 19 che ...

Vela – Tutti gli appuntamenti estivi del circolo vela del Gargnano sul Lago di Garda : Tante regate prima di Gorla & Centomiglia, anticipate dal Circuito Internazionale del Catamarano M 32. Il 22 settembre la Childrenwindcup. Si parte a fine giugno con il trofeo Danesi, a metà luglio il Trofeo Alpe del Garda alla base di Campione Univela Fine giugno e macchina a pieno regime per il circolo vela Gargnano sul Lago di Garda. Gli eventi dell’estate si apriranno con il 40° Trofeo Danesi (Optimist) il 30 giugno-1 luglio; la ...

Kitesurf - debutto lacustre per Irene Tari : l’azzurra impegnata il prossimo week-end nelle acque del Lago di Garda : Irene Tari sarà impegnata il prossimo week-end nelle acque del Lago di Garda per la quarta tappa del circuito nazionale TT:R debutto lacustre per Irene Tari che, per la prima volta nella sua carriera, gareggerà il prossimo week-end nelle acque del Lago di Garda. La kiter terracinese si allena già a Campione in attesa di correre nella IV tappa del circuito nazionale TT:R, organizzato dalla Classe Kiteboarding Italia e valido come Campionato ...

Curve a strapiombo sul Lago di Garda : ecco le prime fotografie della ciclabile dei sogni : L'hanno ribattezzata la 'ciclabile più bella d'Europa', con quelle Curve a strapiombo sul lago di Garda. Gli appassionati di bici - che da mesi aspettano di pedalare su quella meravigliosa ciclabile - sono pronti per il 14 luglio: data di inaugurazione del primo tratto...

Curve a strapiombo sul Lago di Garda : ecco le prime fotografie della ciclovia dei sogni : L'hanno ribattezzata la 'ciclovia più bella d'Europa, con quelle Curve a strapiombo sul lago di Garda. Gli appassionati di bici - che da mesi aspettano di pedalare su quella meravigliosa ciclabile - sono pronti per il 14 luglio: data di inaugurazione del primo tratto dell’anello...

Vela – La storia del cantiere Galetti del Lago di Garda : “Galetti – un cantiere da regata”, la storia della leggenda di due artigiani capaci di scrivere la storia La leggenda dei Cantieri Galetti del Lago di Garda è un libro. Opera di Piero Vantini narra la storia di Italo e Carlo, due artigiani, che con le loro imbarcazioni hanno cavalcato l’evoluzione della cantieristica velica e non, dal legno fino ai compositi. Si parte, molto prima, ma una delle tappe fondamentali è ...

Giallo sul Lago di Garda : nessuna traccia del turista disperso - i documenti sul gommone : Le ricerche sono state per ora interrotte: il Giallo non è ancora stato risolto. turista disperso sul lago di Garda Senza esito sul lago di Garda le ricerche di un cittadino lituano i cui documenti...

Lagodigardacamping : il progetto che trasmette ai turisti l’amore per il Lago di Garda : A circa un mese dall’arrivo dell’estate, la stagione 2018 dei campeggi e dei villaggi turistici entra nel vivo, con il Veneto che è pronto a recitare ancora una volta la parte del protagonista. Regione leader per l’accoglienza dei turisti italiani e stranieri nelle strutture en plein air, grazie alla lunga tradizione nel settore e alla varietà di un paesaggio che combina mare, Lago, montagna e città d’arte, il Veneto si distingue anche per ...

Golf – Road to Rome 2022 : a Desenzano del Garda si gioca sul LungoLago : Domenica 27 maggio “Golf in Piazza”, primo evento stagionale del circuito “Road to Rome 2022”, trasformerà Lungolago Cesare Battisti in un’area di gioco per Golfisti aperta a tutti e gratuita Con l’evento “Golf in Piazza” la “Road to Rome 2022” – il cammino del Golf italiano verso la Ryder Cup 2022 – riparte da Desenzano del Garda, dove domenica 27 maggio il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi si trasformeranno in un’area di ...

Golf – Road to Rome 2022 : a Desenzano del Garda il golf si gioca sul LungoLago : Domenica 27 maggio “golf in Piazza”, primo evento stagionale del circuito “Road to Rome 2022”, trasformerà Lungolago Cesare Battisti in un’area di gioco per golfisti aperta a tutti e gratuita Con l’evento “golf in Piazza” la “Road to Rome 2022” – il cammino del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 – riparte da Desenzano del Garda, dove domenica 27 maggio il Lungolago Cesare Battisti e Piazza Malvezzi si trasformeranno in un’area di ...

Vela – Oman Air si prepara a difendere il titolo di Campione del Mondo GC32 sul Lago di Garda : Il team Oman Air cerca la riconferma del titolo questa settimana all’evento Extreme Sailing Series a Riva del Garda, in quello che si preannuncia essere l’evento più competitivo della stagione Arriva in Italia, a Riva del Garda, il primo Campionato del Mondo ufficiale della classe GC32, in un evento che combina le potenzialità delle Extreme Sailing Series e del GC32 Racing Tour. Nei quattro giorni di regata, 13 fortissimi team si ...