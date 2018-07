Il governo vuole i no-vax in classe e gli immunodepressi a casa

ilfoglio

(Di venerdì 6 luglio 2018) Roma. “Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96 per cento degli italiani”. Ieri il ministro della Salute, Giulia Grillo (M5s), ha voluto sottolineare, con l'annuncio della prossima nascita del figlio, che non è una no-vax. Ma h