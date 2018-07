Il governo gialloverde prepara l' assalto al Cnel | Sarà abolito da un

Il costituzionalista di Roberto Fico contro le circolari del governo gialloverde : Dopo aver affrontato a muso duro i recenti flussi migratori nel Mediterraneo, Matteo Salvini entra nel vivo delle politiche interne sull'immigrazione e lo fa chiedendo ai prefetti e alle commissioni per il diritto d'asilo di cambiare le regole con cui fino a ora hanno lavorato. Con una circolare del

Tria prova a ricucire il governo gialloverde : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno "di pari passo" perché "sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica". Mentre nel governo gialloverde si registra la distanza tra Salvini e Di Maio sul decreto dignità, con il leader della Lega che punta a modifiche sostanziali (dal ritorno dei voucher a vincoli meno stretti per i contratti a termine), il ministro dell'Economia, Giovanni ...

governo gialloverde - Crimi - M5S - : 'Sì a stretta sulle ONG : alimentano traffico' : Il tandem pentastellato con Salvini procede spedito. Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi , M5S, ha approvato una stretta alle ONG che operano salvataggi in mare. Un'idea perfettamente in linea ...

Il governo gialloverde appetibile per il sistema Parnasi. E Lanzalone disse : "Sento Di Maio tre volte al giorno" : Il sistema Parnasi puntava in alto. Al livello massimo. Quello del governo gialloverde. Dalle carte dell'inchiesta della procura sul nuovo stadio dell'As Roma emerge una volontà precisa, che sarebbe stata in capo all'imprenditore romano e presidente della società incaricata di realizzare l'impianto: rafforzare la tela fatta di finanziamenti alla politica con il filo più prestigioso, quello del livello decisionale più ...

Augusto Minzolini contro il governo gialloverde : 'Ballano la samba. E i titoli di Stato...' : In precedenza, nei 90 lunghi giorni di consultazioni, il differenziale è sensibilmente progredito a causa del quadro di instabilità politica. Dunque, attribuire al governo gialloverde quanto sta ...

Le poche idee - confuse - del governo gialloverde sulla flat tax : Attenzione, lo dico a lei e al professor Tria, ministro dell'Economia che saluto e a cui auguro buon lavoro e che sicuramente lo sa benissimo: non esiste alcun Paese al mondo in cui i moltiplicatori "...

Le poche idee (confuse) del governo gialloverde sulla flat tax : Signor presidente, signor presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Signor presidente del Consiglio, ho solo due considerazioni da farle nell'augurarle comunque buon lavoro, a lei al suo governo. La prima è sulla flat tax. La flat tax è stata l'architrave del consenso della maggioranza che oggi

Gli economisti organici del governo gialloverde : Roma. L’economista organico ai tempi del governo giallo-verde usa le statistiche per mentire, fornisce elementi per elettori in cerca di bias di conferma, spaccia per innovazioni innovazioni che non lo erano, perché già esistenti da tempo (è il caso della flat tax per le imprese annunciata dal senat

Inizia l'èra del governo gialloverde Segui la diretta del voto di fiducia : Il governo Conte parte dal Senato (SEGUI LA diretta). Alle 12 il presidente del Consiglio pronuncerà il discorso programmatico e in aula, ad ascoltare il professore divenuto premier del governo giallo-verde, ci sarà tutta la squadra dei ministri (Salvini compreso che non parteciperà, per questa ragi

Conte oggi al Senato per fiducia al governo gialloverde : oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo gialloverde "del cambiamento". Mercoledì sarà la volta della Camera. ...

Il governo gialloverde e il manuale del giornalismo anticasta : Roma. Nella Terza Repubblica, quella dei cittadini, non c’è spazio per la Casta. Nel governo del cambiamento non si possono annidare serpi velenose. Nel Parlamento del cambiamento, dove il popolo può finalmente esercitarsi in tutta la sua pienezza, hanno libertà di azione i veri rivoluzionari. Contr

Via al governo gialloverde : tensioni sull'euro nel primo Consiglio dei ministri : 'Dimostrerò che non siamo dei marziani e il mio governo non è debole'. Determinato ed emozionato. È questa la cifra del primo giorno da premier di Giuseppe Conte. Con un problema non da poco: ...

Il governo gialloverde visto dall'estero : Italia nelle mani dei populisti : Anche nel giorno della guerra commerciale di Trump ai suoi , ex?, alleati, l'Italia riesce a fare notizia nel mondo. L'ipotesi più temuta dai media

Pensioni - riprende quota governo gialloverde : stop legge Fornero - le novità Video : riprende quota l’ipotesi di un governo gialloverde e quindi anche il contratto di programma che prevede, tra l’altro, la riforma Pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax. In particolare, sulla previdenza, il contratto di governo alla tedesca, prevede il superamento della tanto chiacchierata legge Fornero, l’istituzione della quota 100 per tutti i lavoratori capace di soddisfare anche le esigenze dei precari che reclamano la quota 41 e ...