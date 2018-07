Il governo dà il via libera alla candidatura ai Giochi E il Coni sceglierà la città

Olimpiadi invernali 2026 - via libera del governo : 'Ora tocca al Coni' : 'Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni', fa sapere il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Concetto ...

Migranti - l'accusa di Saviano : 'Il governo finanzia i torturatori' : ' Toninelli, si concentri: finanziare la Guardia costiera libica, che secondo l'Unhcr coincide con i trafficanti di esseri umani, significa fomentare il traffico e non fermarlo. Significa finanziare ...

Fatturazione elettronica - il governo la rinvia per i benzinai ma si ‘dimentica’ della Pa : L'obbligo di Fatturazione elettronica è stato rinviato per i benzinai da luglio 2018 a gennaio 2019, ma non per altre categorie di lavoratori che prestano servizio in subappalto per la Pa (per esempio alcuni medici che lavorano in strutture private). Il ministro Di Maio non ha inserito anche loro nel decreto. L'Agenzia delle Entrate pubblica alcuni chiarimenti, mentre in Parlamento si parla di un possibile allineamento a tutte le altre ...

Via libera del governo al decreto dignità Precari - imprese e... LE MISURE : Il decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri. Il provvedimento mira in particolare a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato. Si riduce in tal modo Segui su affaritaliani.it

Via D'Amelio - fratello Borsellino : spero nel dialogo col nuovo governo : Via D'Amelio, fratello Borsellino: spero nel dialogo col nuovo governo Salvatore Borsellino, ospite a Sky TG24 dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza sull'attentato del 19 luglio 1992, parla di Di Maio e Giulia Sarti: “Vorrei fossero interlocutori”. Sugli esecutivi precedenti: “Non c’è stata volontà di combattere la ...

Mezz'ora di Internet gratis per tutti e una PA più smart : la via digitale del governo giallo-verde : Dal no alla tentazione dell'utopismo digitale all'auspicio di un confronto libero invece da ideologie di parte - come accade di solito in ambito di Intergruppo parlamentare - metodo quanto mai opportuno quando si lavora su sviluppo e cultura. Sono i temi intorno ai quali si è sviluppato il dibattito nel panel sull'agenda di legislatura, nel corso dell'Internet day per la presentazione del quarto ...

governo - Saviano : “Da Salvini solo balle. Spero che M5s si accorga che è stampella a partito xenofobo” : “Censire i rom? Dichiararlo con quei toni, senza approfondire mai, lascia intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste. Come è possibile che le persone non si siano rese conto che si trattava di una balla?”. Lo ha detto Roberto Saviano, parlando a Milano, durante l’evento a parco Sempione, al quale in mattinata ha partecipato anche il sindaco Beppe Sala. “Esiste certo una criminalità organizzata ...