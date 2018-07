Il futuro del pianeta dipende da come crescerà la Cina

Incontro sul futuro dell'ospedale Busacca di Scicli : Si è parlato delle problematiche dell'ospedale Busacca di Scicli e del suo futuro nel corso di un Incontro tra il deputato regionale Ragusa e Ficarra

Web Marketing Festival a Rimini : cosa ci siamo portati a casa sul futuro del giornalismo digitale : 5, La parola a chiunque : certo tutti hanno diritto di parola, ma la Hunziker che commenta l'operato della Raggi perché sono coetanee o Povia intervistato sull'economia, forse anche no 6, Par ...

L’Intelligenza Artificiale - il futuro della selezione degli embrioni : Storicamente, il ruolo dell’embriologo è stato e rimane fondamentale nella valutazione e selezione degli embrioni vitali ad essere trasferiti nell’utero materno nei trattamenti di Riproduzione Assistita. Questa premessa costituisce il punto di avvio dello studio del titolo “Using Artificial Intelligence (AI) and Time-Lapse to improve human blastocyst morphology evaluation”, che il Dottor Marcos Meseguer, embriologo di IVI Valencia, ha presentato ...

Che orizzonti avrà il sesso del futuro? : Dalla realtà alla fiction e ritorno: che le applicazioni tecnologiche più avanzate abbiano cominciato a penetrare l’industria erotica, non è una novità, basti pensare alle sex doll sempre più verosimili e agli sviluppi della VR nel mondo dell’intrattenimento per adulti. Mentre si è ormai conclusa la seconda stagione di Westworld, dove i robot sono alla mercé, anche sessuale, degli ospiti (disturbati e disturbanti) di un parco giochi ...

Il futuro delle banche? Ecco perché serve una strategia di respiro lungo : ... ancora una volta, "gli Stati Uniti possono trovare il loro percorso verso una società aperta e umana che sfrutti le ricchezze che la nuova economia produrrà" e questo grazie alla capacità di far ...

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo Ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Innovazione : Candy e H-Farm cercano start up per elettrodomestici del futuro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - H-Farm, sfruttando il proprio network sviluppato in 13 anni di esperienza nel campo dell’Innovazione, ha valutato circa 200 startup provenienti da tutto il mondo (USA, UK, Canada, Francia, Germania, Italia e Israele) sulla base di un brief calibrato sulle specifiche esige

Innovazione : Candy e H-Farm cercano start up per elettrodomestici del futuro : Treviso, 4 lug. (AdnKronos) - Una casa sempre più smart grazie a elettrodomestici intelligenti e dotati di intuito, in grado di consigliare la ricetta migliore per la cena o il lavaggio più efficace del bucato: è la visione del futuro di Candy Group, che per sviluppare e mettere a punto le continue

Zucchero si racconta : il concerto a Venezia - la fine della musica e il futuro della sua carriera - il prossimo album - che non ha voglia di ... : E in maniera schietta e senza filtri riflette sullo stato della musica, sulla sua carriera, sulla politica. Al suo fianco siede Luigi Brugnaro, il sindaco che ha riportato la musica nel "salotto di ...

Audi e-tron - benvenuti nel futuro : ecco l’abitacolo più tecnologico del mondo dotato di 5 monitor [FOTO] : Scopriamo le meraviglie tecnologiche del SUV elettrico pronto a debuttare entro la fine di quest’anno L’Audi e-tron – primo SUV elettrico della Casa dei Quattro anelli – debutterà entro la fine del 2018, ma nel frattempo scopriamo da vicino il suo incredibile e futuristico abitacolo dotato di ben 5 display interattivi. Un grande arco, il cosiddetto “wrap-around”, costituisce il palcoscenico virtuale all’interno di Audi e-tron ...

Fintech : il futuro delle banche è nella capacità di sfruttare i dati : 3 Secondo l'Economist, i dati costituiscono il petrolio del nuovo millennio. A questo proposito, se si considera la crescita esponenziale della quantita' di informazioni prodotte dalla societa' contemporanea, si comprende come la capacita' di gestire questi input con algoritmi sempre più sofisticati e complessi giochi un ruolo fondamentale. Questo fenomeno assume poi particolare rilievo con riferimento all'industria dei servizi ...

Volkswagen T-Cross : svelati i primi dettagli sul futuro crossover della Polo [VIDEO] : Svelata la vista posteriore della futura Volskwagen T-Cross accompagnata da un interessante video ufficiale La Casa di Wolfsburg ha diramato il primo teaser e un video ufficiale che anticipano l’inedita Volkswagen T-Cross, crossover di segmento “B” basato sul pianale della citycar Polo che andrà a confrontarsi con B-SUV del calibro di Mini Country, Peugeot 2008 e Nissan Juke. La vettura avrà un baricentro rialzato e strizzerà l’occhio al ...

A Lamezia il 12 luglio assemblea sul futuro dell'aeroporto : Teleborsa, - Il Comitato "Lamezia 4 gennaio 2018? ha convocato un' assemblea per giovedì 12 luglio prossimo alle ore 17.00, nella sala consiliare del Comune di Lamezia Terme, per discutere delle ...

