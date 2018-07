Il Challenger FIBA 3×3 per la prima volta in Italia | i dettagli

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018)3×3 a Lignano Sabbiadoro, 14-15 luglio. Per lainSabato 14 e domenica 15 luglio si terrà a Lignano Sabbiadoro, sul lungomare in piazza Marcello d’Olivo, la tappana del3×3. Il, che viene giocato per lain, è una competizione internazionale (21 tappe in tutto il mondo) del circuito World Tour a cui partecipano su invito 16 squadre in base al ranking o a wild card. I vincitori deipartecipano ai Master che consentono poi a lorodi qualificarsi alle Finals delWorld Tour che si tengono a Pechino dal 27 al 28 ottobre. Aldi Lignano Sabbiadoro partecipano 4 squadrene (Roma Leonis, Tortona Kings, Perugia DAT e Cremona Cobram), tre squadre slovene, due bosniache, e poi una squadra per gli Stati Uniti, la Russia, la Serbia, la Svizzera, il Giappone e ...