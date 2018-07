huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il cattivismo è un disvalore. Ripartiamo dai fondamenti - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Il cattivismo è un disvalore. Ripartiamo dai fondamenti - HuffPostItalia : Il cattivismo è un disvalore. Ripartiamo dai fondamenti -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Seguo da tempo per il mio impegno civile e sociale il dibattito scatenatosi in questi anni in Italia su "buonismo" e "", che ha avuto un'ulteriore tappa nell'intervista che il Sindaco di Firenze ha rilasciato il 4 luglio al Corriere. Da 4 mesi sono Consigliere Regionale del Lazio, Capogruppo di una lista e movimento politico che abbiamo voluto chiamare Centro Solidale e che ha contribuito alla vittoria "controcorrente" del Presidente Zingaretti alle elezioni del 4 marzo.Sono stato educato e formato in ambito familiare e associativo (cristiano) al valore dell'essere "buono", altruista, generoso. Mia nonna, testaccina verace, come tante nonne romane, mi diceva: "essi bono, bello di nonna".Da più grande ho imparato dal Vangelo e dalla storia e dalla cultura, il valore e il senso della fraternità, della solidarietà, dell'altruismo, della pace, della ...