Il caso Rajoy Dal governo al catasto una lezione spagnola

caso Gurtel - la tangentopoli spagnola che condanna il partito di Rajoy : Negli ultimi decenni abbiamo scoperto che gli Stati possono fallire, come le imprese, per default. I partiti politici, invece, falliscono per corruzione, in una sorta di deflagrazione interna che travolge apparati e, con essi, talvolta ideologie e pezzi di storia. È accaduto in Italia nel 1992, data che segna lo spartiacque tra prima e seconda repubblica, potrebbe ripetersi ai giorni nostri in Spagna. Una corposa sentenza di ben mille 687 pagine ...