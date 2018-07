Il caos del mondo deve spingere i giornalisti a tornare sul campo

Nel caos della Libia - l'Eni di Descalzi non lascia ma raddoppia : Il funzionario, intervenendo durante una trasmissione televisiva locale, ha continuato: "Questa decisione provocherà ulteriori perdite all'economia libica come quelle subite nel 2013 e nel 2014, ...

FONDI LEGA - SCONTRO ANM-SALVINI/ caos rimborsi - Zaia : “con sentenza rischiamo la chiusura del partito” : FONDI LEGA, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Gerusalemme - la top-model tutta nuda al Muro del Pianto : sfregio all'ebraismo - caos in Israele : La protagonista è la top belga Marisa Papen , 26 anni, che sul suo sito web ha spiegato di volersi 'spingere oltre i confini della religione e della politica'. Il rabbino del Muro del Pianto, Shmuel ...

Ripescaggi - deferimenti - retrocessioni : Serie A e B nel caos - il punto della situazione : Solito post campionato ricco di scossoni, polemiche, Ripescaggi presunti e reali: in Serie A e B potrebbe succedere di tutto, sarà una lunga estate Il calcio italiano è nuovamente costretto a fare i conti con uno scandalo che movimenterà le prossime settimane, forse anche mesi. Non c’è estate che si rispetti in Italia, senza uno scandalo calcistico a scandire i giorni estivi. Che tristezza. Quest’anno abbiamo a che fare con due ...

"Salvini cinico omette i soccorsi". E in Aula scoppia il caos per le parole della Boldrini : Urla, strepiti e schiamazzi. Al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani, l'intervento di Laura Boldrini contro il governo e in modo particolare contro il ministro degli Interni Matteo Salvini ha scetenato un vero e proprio putiferio in Aula (guarda il video). "Fomentano l'allarme solo per interessi elettorali - ha tuonato la deputata di Liberi e Uguali - e omettono i soccorsi in mare". ...

Le regole del caos : trama - cast e curiosità del film diretto da Alan Rickman : Martedì 26 giugno, in prima visione su Canale 5, alle 21.25 va in onda Le regole del caos, pellicola del 2014 scritta da Alison Deegan e, soprattutto, diretta da Alan Rickman, il compianto interprete del professor Piton in Harry Potter (è l’ultimo film fatto da regista e il penultimo da attore). Le regole del caos: trailer Le regole del caos: trama Anno 1682. Sabine De Barra, donna volitiva e talentuosa, lavora come paesaggista nei ...

Calcio - caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

Torino - Appendino sull'orlo delle dimissioni : caos tra i Cinque Stelle : Chiara Appendino, sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle, è sull'orlo delle dimissioni. I 23 consiglieri del M5s le chiedono di ritirare la candidatura della città ai Giochi invernali. Lei non...