Il Business per tutti | l' offerta Opel

Business Forum 2018 : la Feralpisalò presenta ai partner i progetti per il futuro : La Feralpisalo ha incontrato i partner per fare il bilancio delle iniziative dell'annata e presentare i progetti del futuro.

Salvini "mafiosi e scafisti le stesse merde"/ Video - ministro : "stop Business - per voi la pacchia è finita" : Matteo Salvini, "mafiosi e scafisti le stesse merde": il ministro dell'Interno sottolinea che "la pacchia è finita" per i business intrecciati

Perché i Business angel investono meno - ma meglio - in startup : I fondi che hanno investito nella prima fase di vita delle startup 142 milioni di euro. Le risorse dei business angel crescono del 10% in un anno

Perché i Business angel investono meno (ma meglio) in startup : Le startup italiane nella fase iniziale di ricerca dei fondi hanno raccolto 220,8 milioni di euro nel 2017, con gli assegni staccati da venture capital e business angel. La fredda matematica dice che il bottino è inferiore rispetto ai 240 milioni incassati dalle giovanissime imprese nel 2016, ma non è detto che ci sia da disperarsi. Secondo il rapporto Early Stage in Italia – firmato dal Venture capital monitor, della Liuc business school, ...

Dai tombaroli alla Casa d'aste : scacco al grande Business dei reperti trafugati : Migliaia di reperti trafugati in domus di epoca romana e poi rivenduti. Una rete ramificata in tutto il territorio nazionale, che riusciva ad avere l'appoggio di una Casa d'aste. Compratori e ...

Wind Tre Business presenta SMARTSHARE e MYSHARE : traffico e Giga per tutti : Wind Tre Business presenta due offerte dedicate al vostro Business: MYSHARE e SMARTSHARE, con chiamate e traffico Internet da condividere con i collaboratori, anche all'Estero.

Ryanair - accordo con UATP per le carte dei clienti Business : Teleborsa, - Ryanair oggi ha annunciato il nuovo accordo con UATP , azienda internazionale specializzata nell'offrire soluzioni di pagamento per i viaggiatori d'affari . Attraverso questo nuovo ...

Migranti - quando l'emergenza è un alibi per il Business : ... i famosi centri di accoglienza straordinaria , Cas, da sempre saliti agli onor di cronaca per truffe, maltrattamenti, carenze di personale e mancanza di servizi essenziali. Centri nati, appunto, con ...

Opportunità Cina per le imprese 'Come fare Business con WeChat' : La Cina è la seconda economia al mondo per Pil nominale, con la prospettiva di superare gli Stati Uniti entro il 2030 e, soprattutto, mostra una grande attenzione per il made in Sicily. Una ...

Amazon annuncia Amazon Business - la soluzione specifica per le aziende : Amazon annuncia la nascita in Italia di Amazon Business, una sezione dedicata alle aziende di ogni dimensione con diverse funzionalità specifiche.

Arriva in Italia Amazon Business - l’ecommerce per aziende e partite Iva : (Foto: L’home page di Amazon business) Un account a misura d’azienda per acquistare e vendere su internet, risparmiando tempo e denaro. È questa la nuova idea di Amazon, che ha lanciato anche in Italia il suo portale b2b, Amazon business. Il nuovo servizio è pensato per aziende di ogni dimensione. Sarà anche possibile convertire un account privato in aziendale, mantenendo i vantaggi dell’iscrizione al servizio Prime. Amazon ...

Business plan : come e perché è necessario farlo bene : Il Business plan è uno schema di lavoro utile sia a chi ha deciso di mettersi in gioco per capire come organizzare e ottimizzare il proprio tempo e quello degli eventuali soci, sia per fare conoscere il proprio progetto all’esterno alla ricerca di finanziamenti, nuovi soci e clienti. Un Business plan fatto bene è un documento che fornisce tutte le informazioni su ciò che si vuole realizzare. Si tratta di una guida strategica che aiuta a gestire ...

Italia super potenza del gelato : Business da 2 miliardi : Sostenibile e salutista. Raffinato ai fiori edibili e tradizionale con materie prime a denominazione garantita. Gastronomico e reso spumoso dal sifone. Sarà l’estate del gelato 4.0 che coniuga alta qualità, tecnologia e (più che) un pizzico d’ingegno. Una superpotenza sul mercato Sventola il tricolore Italiano sull’Everest del gelato europeo. Nel 2016, il nostro Paese ha per la prima volta ottenuto il primato produttivo continentale. E nel 2017 ...