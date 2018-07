ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Il Bronx di Napoli cambia volto: 14 milioni per il nuovo polo scolastico - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Il Bronx di Napoli cambia volto: 14 milioni per il nuovo polo scolastico - mattinodinapoli : Il Bronx di Napoli cambia volto: 14 milioni per il nuovo polo scolastico - GiuseppeGrazio7 : Edilizia pubbluca a Napoli...sempre peggio...via della Bussola meglio conosciuto come Bronx....spreco di acqua...ne… -

(Di venerdì 6 luglio 2018) Un auditorium di 450 posti, aule per laboratori musicali e teatrali, sala convegni, galleria espositiva, mediateca, cabina traduzioni, ristorante ed in copertura un'arena per spettacoli all'aperto, il ...