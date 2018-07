Il Brasile cade davanti al Belgio | trionfa Hazard e Neymar va a casa

Neymar & Firmino e il Brasile vola : la Seleçao non cade nella trappola : Neymar e Firmino regalano al Brasile i quarti di finale. La Seleçao batte 2-0 il Messico, ma deve ancora stupirsi per le sceneggiate eccessive di O Ney appena un avversario lo sfiora. È...

Troppa euforia - ct Brasile cade e si fa male : Il ct del Brasile, Tite, è rimasto infortunato nella caduta durante l'euforica esultanza per il primo gol del Brasile nella vittoria contro il Costa Rica in Coppa del Mondo . "Mi sono sentito come una puncicata. Non è una contrattura", ha detto l'allenatore dopo la drammatica vittoria ottenuta dalla 'Selecão' venerdì nel recupero con i gol di Philippe ...