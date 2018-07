Il Battle Royale in Call of Duty Black Ops 4 supporterà solo 60 giocatori?

Una modalità Battle Royale in Sea of Thieves? Ecco cosa ne pensa Rare : Per quanto l'impatto dell'Xbox Game Pass non possa essere ignorato, Sea of Thieves può godere di numeri almeno sulla carta positivi con i suoi 4 milioni di giocatori che eleggono il titolo Rare come la nuova IP di casa Microsoft di maggior successo su Xbox One.Per aumentare l'interesse dei giocatori non si può non pensare a nuove modalità e ovviamente non si può non citare l'ormai diffusissima modalità battle royale. Rare sta pensando alla ...

Sea of Thieves e il Battle Royale : un matrimonio fattibile? : L'arrivo di Sea of Thieves sulle piattaforme targate Microsoft ha di fatto ravvivato un po' il parco esclusive del colosso di Redmond: in particolar modo Xbox One ha infatti sofferto la grandissima competizione dell'antagonista di sempre, PS4, che nell'ultima manciata di anni ha sfornato dei veri e propri mostri sacri, probabili pietre miliari per gli anni a venire. Il futuro potrebbe essere però roseo, stando a quanto svelato nel corso dell'E3 ...

Fear the Wolves : ecco quando il Battle Royale ambientato a Chernobyl arriverà in Early Access su Steam : L'imminente FPS battle royale, Fear the Wolves, entrerà in Early Access su Steam il prossimo 18 luglio.Come riporta IGN, Fear the Wolves è sviluppato da Vostok Games - sviluppatori della serie di S.T.A.L.K.E.R. - e sarà pubblicato da Focus Home Interactive. Il gioco è caratterizzato da un gameplay di ultima generazione inserito in una Chernobyl devastata dalle radiazioni, le quali saranno una pericolosa minaccia per chi si avventurerà. Oltre a ...

Alcuni misteriosi squarci potrebbero cambiare la mappa di Fortnite Battle Royale : Nella mappa di Fortnite Battle Royale si stanno verificando degli strani fenomeni in seguito al lancio del razzo. Molti giocatori hanno notato la comparsa di strani squarci che, con molta probabilità, potrebbero modificare la mappa del gioco.Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, possiamo riportarvi qualche esempio: l'insegna presente a Rifugio Ritirato sarebbe stata "risucchiata" proprio da uno di questi squarci, il che suggerisce che ...

Il Battle Royale Fear the Wolves ci porta a Chernobyl e ci mostra i requisiti tecnici : Fear the Wolves giungerà su Steam a luglio in Accesso Anticipato, ad annunciarlo è Focus Home Interactive e Vostok Games riporta WCCFtech.Il gioco ci porterà nelle lande desolate di Chernobyl, deturpate da radiazioni con i giocatori che dovranno affrontare condizioni climatiche avverse e dovranno anche sopravvivere agli altri giocatori.Ebbene sono state rivelati anche i requisiti tecnici del gioco su PC, vediamoli insieme: Read more…

H1Z1 : Battle Royale supera quota 10 milioni di giocatori su PS4 : A quanto pare l'open beta di H1Z1: Battle Royale per PS4 ha raggiunto un altro importante traguardo.Come riporta Gamerant, Daybreak Games ha annunciato che H1Z1: Battle Royale può ora contare su oltre 10 milioni di giocatori su PS4. Il numero dell'utenza, quindi è cresciuto di molto dagli ultimi dati riportati a maggio, che parlavano 4,5 milioni di giocatoriPer festeggiare, gli sviluppatori stanno rendendo disponibili a chiunque abbia scaricato ...

Perchè Battlefield 5 avrà il Battle Royale? Risposta semplice da DICE : Il reveal di Battlefield 5 è avvenuto ormai poco più di un mesetto fa, con i ragazzi di DICE che hanno tolto il velo alla loro creatura mostrandone le prime feature. L'E3 2018 è stato poi foriero di ulteriori dettagli, con i primi filmati di gameplay che ne illustravano la bontà ludica in vista della release autunnale. Non è stata fatta però luce su tutti i contenuti di Battlefield 5 che Electronic Arts inserirà all'interno del gioco: se da ...

Dark Souls 3 avrebbe dovuto avere una modalità Battle Royale? : Lance McDonald è un noto YouTuber che ha fatto del datamining di Dark Souls e delle altre opere di From Software un lavoro, e se poco tempo fa vi raccontammo delle sue incredibili scoperte tra i file di Bloodborne, oggi vi parliamo di una indiscrezione su Dark Souls 3 difficile anche solo da credere.Come segnala Gamereactor, McDonald ha preso la parola sul suo profilo Twitter per ammettere di aver scoperto alcuni riferimenti a una fantomatica ...

Battle Royale - i videogiochi che spiegano perfettamente cosa siamo diventati : Esattamente 15 mesi fa, a Marzo del 2017, usciva per PC Player Unknown’s Battlegrounds iniziando una piccola rivoluzione videoludica di cui abbiamo solo iniziato ad intuire la portata ora che PUBG e il suo clone di maggiore successo uscito 4 mesi dopo, Fortnite, sono i videogiochi più giocati online in assoluto e le loro idee stanno entrando in tutti i nuovi titoli. siamo passati dall’essere giocatori ad atleti digitali, in quella che è la ...

Fortnite Battle Royale : arriva il merchandise ufficiale : Fortnite, grazie alla sua modalità Battle Royale, è un successo enorme, pochi giorni fa l'apprezzato gioco targato Epic Games ha superato 125 milioni di giocatori in tutto il mondo e, sull'onda di questa incredibile popolarità, ecco arrivare il merchandise ufficiale.Come riportano i colleghi di VG247, Epic Games ha stretto un accordo con Amazon e Spreadshirt per la vednita di abbigliamento e accessori ispirati a Fortnite.Già da oggi su Amazon e ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per mobile si aggiorna con la visuale in prima persona e il Royale Pass : PUBG Corp ha aggiornato la versione mobile del popolare PlayerUnknown's Battlegrounds con un sacco di nuove funzionalità questa settimana. Ora, come segnala Videogamer, è disponibile una modalità in prima persona per il titolo battle Royale, che in precedenza era disponibile su altre versioni del gioco.L'update 0.6.0 di PUBG mobile include anche una nuova modalità Arcade Mini-Zone, che catapulta i giocatori all'interno di un'area più ristretta ...

Pete Hines : "un Battle Royale targato Bethesda? Tendiamo a non seguire le mode" : Potrà non essere un'azienda amata da tutti ma non si può negare il fatto che in un periodo di battle royale, giochi come servizi e multiplayer-only una compagnia come Bethesda sia evidentemente merce rara. Un pilastro del single-player che negli anni ha lanciato giochi come Doom, Wolfenstein, The Evil Within, Prey, Dishonored e ovviamente Fallout e che spesso ha deciso di non seguire trend palesemente di successo per continuare a essere fedele a ...

H1Z1 : Battle Royale (PS4) - prova : H1Z1 è simile a uno zombie sotto molti aspetti: semplicemente si rifiuta di morire. Dopo un inizio abbastanza lento come simulatore di sopravvivenza post-apocalittico nel 2015, il gioco ha introdotto una modalità Battle Royale che gli ha permesso di scalare le classifiche di Steam.Sfortunatamente, a causa di una generale carenza di aggiornamenti e dell'arrivo di concorrenti come PUBG e Fortnite, che offrivano un gameplay più soddisfacente e ...

Battlefield V : DICE ci parla della Battle Royale e dell'assenza dei DLC a pagamento : Dopo il reveal di Battlefield V dell'EA Play 2018, l'introduzione di una modalità Battle Royale e l'eliminazione dei DLC a pagamento sono state le due cose che hanno sorpreso maggiormente i fan.Durante un'intervista con Dualshocker il senior producer Lars Gustavsson ha fornito maggiori dettagli su questi punti:"L'unicità (della Battle Royale) ha probabilmente attirato il nostro interesse e nell'aria erano già presenti voci che DICEvano, dovremmo ...